L’expansion de l’univers cinématographique Marvel sera l’une des choses les plus importantes de la phase quatre, car non seulement nous verrons de nouveaux personnages jamais vus et peu connus, mais nous verrons également maintenant des séries directement connectées à la franchise et arriveront via la plate-forme. de Disney +, mais l’arrivée des séries a fait naître des doutes sur la manière dont elle pourrait affecter la réception des films et avant cela, Kevin Feige a finalement répondu que la série Marvel n’affecterait pas les films.

Le MCU a commencé il y a plus de 10 ans et tout au long de ces années, il a réalisé plus de 20 films et est devenu la franchise de films la plus importante, en plus de battre le record du film le plus rentable de l’histoire avec ‘Avengers: Fin de partie’, Il est donc quelque peu difficile de poursuivre cette belle séquence et il semble que l’expansion du MCU était inévitable.

Lors d’un entretien avec Kevin Feige pour Deadline lors de la promotion de “ WandaVision ”, il a été interrogé sur les répercussions de la création de la série, car le public préférerait peut-être regarder la série de chez lui gratuitement au lieu d’aller au cinéma pour voir un nouveau film, ce à quoi il a répondu que le La série Marvel n’affectera pas les films:

“Eh bien, ce n’est pas gratuit et ce n’est pas différent des préoccupations que j’avais dans mes premières années chez Marvel. Parce que les droits de Marvel étaient répartis dans plusieurs studios, il y aurait plusieurs films Marvel par an. trois en un été. La question était: “Comment cela va-t-il durer? Comment va-t-il survivre?” Et ma réponse alors, lorsque je n’avais aucun contrôle sur quoi que ce soit, était: “ Tant qu’ils sont différents, tant qu’ils sont uniques et que certains des personnages peuvent se croiser et que le logo Marvel est devant.

Apparemment, Marvel a très bien planifié ce qu’il fera de chacune des séries et de ses productions au cinéma, puisque des films qui toucheront le genre de l’horreur, de l’action et même des spéciaux de Noël sont en attente, tandis que la série «WandaVision» Il aura des touches de sitcom, qui sortira en première le 15 janvier 2021 et pour embaucher Disney +, CLIQUEZ ICI.