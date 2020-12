Si vous vous souvenez encore, en janvier 2020, Sony Pictures nous a surpris avec la première bande-annonce de Morbius, dont la date de sortie en salles était fixée au 30 juillet 2020. Puis ses débuts à l’écran ont subi des altérations et des nouvelles sur le Vampire La vie était rare – à l’exception de quelques connexions possibles qu’il avait laissées de côté -. Vient maintenant une nouvelle bande-annonce du Japon qui comprend une présentation spéciale de son protagoniste: Jared Leto.

Bien que cette nouvelle bande-annonce publicitaire regorge de scènes que nous avons vues précédemment, mais qui incluent des images jamais vues auparavant, l’acteur et chanteur Jared Leto nous surprend après être apparu au début de l’audiovisuel. Dans l’ensemble, le lauréat d’un Oscar a expliqué à quel point il était excité de jouer le personnage et à quel point Morbius serait important dans l’expansion de l’univers Marvel.

Rappelons qu’avec le lancement de la première bande-annonce ont commencé les rumeurs sur un éventuel croisement avec le MCU grâce à l’apparition d’Adrian Toomes / Buitre, le méchant de Spider-Man: Homecoming (2017), joué par Michael Keaton. Plus tard, d’autres indices liés au premier épisode de l’arachnide mettant en vedette Tom Holland et Spider-Man et Venom en général sont apparus.

Sous la direction de Daniel Espinosa (Life: Intelligent Life, 2017), Morbius suit un biochimiste nommé Michael Morbius, qui souffre d’une étrange maladie du sang. Dans ses efforts pour trouver un remède, il finit par être infecté par une forme de vampirisme, qui lui donne des pouvoirs surhumains; en plus de souffrir d’une soif sans fin de sang.

Matt Smith (Loxias Crown), Adria Arjona (Martine Bancroft), Jared Harris (vraisemblablement en tant que Docteur Octopus) et Tyrese Gibson (Agent Simon Stroud) font également partie du casting.

Morbius sortira en salles le 19 mars 2021.

Titre original: Morbius

Réalisateur: Daniel Espinosa (Vie)

Acteurs: Jared Leto, Tyrese Gibson, Jared Harris, Adria Arjona

Date de sortie:19 mars 2021 (MX)

jared leto morbius



