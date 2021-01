Bien que le plan de Warner Bros.pour la diffusion de ses premières sur les plateformes de streaming et dans les cinémas était déjà connu, HBO Max donne un aperçu de ses prochains films en 2021.

Tous les films Warner Bros.seront simultanément HBO Max et les salles de cinéma, sans frais supplémentaires pour ceux qui bénéficient du service, «Wonder Woman 1984» a été le premier des films à faire cela, en première sur la plate-forme de streaming pendant les vacances de Noël.

Le prochain film à frapper la plate-forme est «The Little Things», une histoire policière se déroulant dans les années 90 et mettant en vedette Jared Leto, Denzel Washington et Rami Malek.

Ceci est suivi par le prétendant aux Oscars, “ Judas et le Messie noir ” et “ Tom & Jerry ”, avant le prochain grand blockbuster, “ Godzilla vs. Kong ‘.

La décision de créer sa liste sur HBO Max a déclenché une tempête de controverse dans l’industrie qui s’est largement éteinte. tandis que les studios commencent à compter sur le désordre qu’implique le calendrier de sortie 2021.

Alors que d’autres studios se demandent s’il faut ou non retarder leurs plus grands films, Warner Bros et HBO Max continuent de promouvoir leurs sorties à venir.

Cette année, chaque film @WBPictures sera dans les salles et en streaming exclusivement sur HBO Max. Les plus grandes premières chaque mois. pic.twitter.com/5ipY3x4mBi – HBO Max (@hbomax) 27 janvier 2021

HBO Max donne un aperçu de ses prochains films qui arriveront sur la plateforme avec de nouveaux clips de ‘Mortal Kombat’, The Suicide Squad ‘,’ Many Saints of Newark ‘,’ The Conjuring: The Devil Made Me Do It ‘, et que d’Angelina Jolie, «Ceux qui me souhaitent mort», «Dune», «The Matrix 4» et «In The Heights».

La décision de Warner Bros. de publier tous ses films sur HBO Max a peut-être été controversée, mais c’est aussi une décision intelligente compte tenu de ce qui se passe avec le reste des versions 2021.

Disney a récemment retardé sept de ses films restants des studios du XXe siècle, ce qui laisse croire que tout espoir de rebond au box-office cette année s’estompe rapidement.