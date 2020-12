Deux semaines après la première de ses deux derniers épisodes, Movistar + a confirmé le renouvellement pour une deuxième saison de ‘Nasdrovia‘, une série dont maintenant la première saison nous a laissé vouloir beaucoup plus.

Leonor Watling et Hugo Silva dirigent à nouveau le casting de cette comédie qui, inspirée du livre “ L’homme qui détestait Paulo Coelho ”, raconte l’histoire de deux avocats à succès qui, en pleine crise de la quarantaine, décident d’ouvrir un restaurant de la nourriture russe. Ce qu’ils n’ont pas compté, c’est que, dans cette fuite de la monotonie, ils ont fini par affronter la mafia russe et se retrouver.

“Nous ne pourrions pas être plus enthousiasmés par la deuxième saison de ‘Nasdrovia’ car cela signifie retravailler avec Marc Vigil dans la réalisation (et maintenant aussi l’écriture); avec Leonor Watling et Hugo Silva à nouveau en charge d’un casting incroyable; et, pour Bien sûr, avec Movistar + et The Mediapro Studio, qui nous donnent toute la liberté de faire la série que nous aimerions voir », ont commenté les créateurs de la série, Sergio Sarria, Luismi Prez et Miguel Esteban.

“La nouvelle saison nous permettra de nous plonger dans les personnages secondaires, en le rendant plus choral. Nous en découvrirons plus sur la vie des gangsters russes sans laisser de côté Edurne et Julin à aucun moment, qui devront affronter leur nouvelle vie en tant que membres de l’organisation. très différent », concluent ses créateurs et scénaristes.

Dans le même sens, Susana Herreras, productrice exécutive de «Nasdrovia» chez Movistar +, a estimé que «dès la première fois que Sergio Sarria m’a raconté cette histoire, j’ai pensé qu’elle était absolument différente de tout ce que nous avions reçu jusqu’alors. scénario, longtemps plus tard, nous avons réalisé quelque chose d’encore plus important: derrière ce concept brillant, il y avait de la vérité et de l’émotion. Il y avait des conflits universels, avec lesquels nous nous sommes tous identifiés, vécus par des personnages intelligents et drôles, inoubliables. “

“Merci à Marc Vigil pour l’aviron sans relâche pour remettre sur pied avec autant de brio l’univers incroyable co-écrit par Sergio, Luismi et Miguel, Javier Pons et The Mediapro Studio, le casting et chacune des équipes. Merci à vous tous de nous avoir emmenés. comédie si sérieusement. Nous ne pourrions être plus fiers du résultat et, par conséquent, nous ne pouvons pas être plus heureux de confirmer la deuxième saison de ‘Nasdrovia’ “, conclut Herreras.

Javier Pons, PDG de Globomedia (The Mediapro Studio), a également souligné qu ‘”il n’y a pas de meilleure garantie de succès pour une série que d’annoncer sa deuxième saison alors que la première de la première vient de se terminer.” Nasdrovia “est un projet différent, Créé par Sergio Sarri, Luismi Prez et Miguel Esteban, scénaristes avec une grande expérience dans le divertissement, mais qui n’avaient pas abordé la fiction jusqu’à présent. Ses débuts ont apporté de la fraîcheur au récit de la série et son propre positionnement entre la comédie et le drame, que de la main de Marc Vigil et avec la grande distribution d’acteurs que nous avons, a conquis les téléspectateurs de Movistar + “.

