‘La découverte des sorcières’, ‘Les diables’, «Patrick Melrose» Oui «Belgravia» Ils seront disponibles sur Movistar + en 2021 grâce à l’accord conclu par l’opérateur espagnol avec NBCUniversal Global Distribution.

‘La découverte des sorcières’ est une histoire d’amour contemporaine se déroulant dans un monde où les sorcières, vampires et démons cachés vivent et travaillent en secret aux côtés des humains.

Basé sur le trilogue roman à succès de Deborah Harkness, il est produit par Bad Wolf Productions et adapté pour l’écran par l’écrivain Kate Brooke (“ M. Selfridge ”), qui est également productrice exécutive avec Jane Tranter et Julie Gardner, co-fondatrices de Bad Wolf et Lachlan MacKinnon.

Matthew Goode (‘Watchmen’) et Teresa Palmer (‘Never turn off the light’) sont à la tête du casting de cette série qui comprend également Trevor Eve, Owen Teale, Greg McHugh, Alex Kingston, Elarica Johnson ou Tanya Moodie, entre autres. De son côté, l’espagnol Juan Carlos Medina («Insensibles») est le réalisateur de ses deux premiers épisodes.

La série suit Diana Bishop (Palmer), une brillante spécialiste de l’histoire de l’alchimie qui rejette son statut de sorcière. En découvrant un manuscrit ancien à l’Université d’Oxford, il attire l’attention du mystérieux généticien Matthew Clairmont (Goode), qui cache son propre secret: c’est un vampire. Leur attirance les uns envers les autres devient rapidement évidente, et Matthew montre son intérêt à l’aider avec le manuscrit Ashmole 782, qui contient censément les secrets de l’origine des vampires et des démons et pourrait fournir les clés aux sorcières pour les détruire.

Ensemble, Matthew et Diana affronteront la Congrégation, un comité de sorcières, démons et vampires créé au début des temps dans le but de définir le territoire de chaque groupe, qui s’intéresse désormais à capturer Diana. Leur collaboration les plonge dans une relation dangereuse qui met leurs pouvoirs à l’épreuve et met leur vie en danger.

La première saison de ‘La découverte des sorcières’ Ils sortiront en Espagne en novembre 2018 par la main de Sky Espaa, une plateforme de streaming dont on se souvient que son activité dans notre pays s’est arrêtée le 1er septembre. La première de sa deuxième saison est annoncée pour ce mois de janvier 2021. La série également, compte tenu du succès critique et public de sa première saison, a déjà été renouvelée pour une troisième saison.

‘Les diables’ est un thriller dans le monde de la finance basé sur «Je Diavoli», Le best-seller de Guido Maria Brera.

La série est produite par Sky Italia et Lux Vide en association avec Sky Studios, Orange Studio et OCS. Créé par Alessandro Sermoneta, Mario Ruggeri, Elena Bucaccio, Daniele Cesarano, Barbara Petronio, Ezio Abbate et Guido Maria Brera lui-même, son casting est dirigé par Alessandro Borghi, Patrick Dempsey, Lars Mikkelsen et l’espagnol Laia Costa. Kasia Smutniak, Malachi Kirby, Paul Chowdhry, Pia Melcher, Harry Mitchell et Sallie Harmsen complètent le casting principal de cette série dirigée par Nick Hurran et Jan Maria Michelini.

‘Les diables’ suit Massimo Ruggero (Borghi), un banquier italien charismatique et intrépide qui a connu une série de réalisations remarquables dans le secteur de la banque d’investissement à la NYL Investment Bank. Les succès de Massimo lui ont valu des centaines de millions de dollars pour ses patrons, et avec lui, une promotion quasi certaine au poste de directeur général adjoint. Cependant, un scandale impliquant sa femme toxicomane met un frein aux ambitions de Massimo, incitant son directeur et mentor, Dominic Morgan (Dempsey), à retirer son soutien.

La mort subite d’un collègue fait de Massimo le principal suspect de son meurtre. Sentant que Dominic cache quelque chose, Massimo entreprend d’effacer son nom et de découvrir la vérité sur qui l’a mis en place. Tout en luttant pour effacer son nom avec l’aide d’un hacker et d’un journaliste, Massimo découvre qu’il est au milieu d’une guerre intercontinentale qui fait rage sur tous les continents et contre le chaos de la crise financière, mais qu’elle a ses racines beaucoup plus proches de maison.

Ci-dessous, une première bande-annonce sous-titrée en espagnol, à partir du moment où la série devait arriver dans notre pays par la main de Sky Espaa.

«Patrick Melrose» est une série dramatique en cinq parties captivante et humoristique qui attaque de manière hilarante la classe supérieure britannique. Lauréat de deux BAFTA Awards de la meilleure mini-série et du meilleur acteur (pour Benedict Cumberbatch), il suit la recherche déchirante d’un homme blessé, ainsi que ses tentatives successives de rédemption et de reconstruction.

Basé sur les romans renommés de l’auteur britannique Edward St.Aubyn, «Patrick Melrose» a été adapté pour la télévision par le candidat aux BAFTA David Nicholls (“One Day”), tandis que tous ses épisodes ont été réalisés par Edward Berger (“Votre Honneur”). La série est une production de Two Cities Television en collaboration avec SunnyMarch TV, Little Island Productions et Sky Studios. Rachael Horovitz, Michael Jackson, Adam Ackland, Helen Flint et Cumberbatch lui-même sont producteurs exécutifs, tandis que Stephen Smallwood assume les fonctions de producteur.

Patrick Melrose (Cumberbatch) est un aristocrate anglais et un playboy outrageusement drôle qui lutte pour surmonter ses démons intérieurs profonds et ses problèmes d’alcool, issus d’une enfance compliquée avec un père (Hugo Weaving) et une mère extrêmement stricts et abusifs ( Jennifer Jason Leigh) qui a approuvé le comportement de son père.

Chaque épisode adapte l’un des romans de la saga, qui s’étend de l’enfance de Patrick dans le sud de la France dans les années 1960, à la débauche des années 1980 à New York et à la sobriété de la Grande-Bretagne au début des années 1960. à partir de 2000.

Cette mini-série, qui a été créée dans notre pays en septembre 2018 par Sky Espaa, examine la haute société britannique et raconte le parcours déchirant et hilarant de Patrick d’une enfance profondément traumatisante à la toxicomanie dans le l’âge adulte et, finalement, vers son rétablissement et sa rédemption.

«Belgravia» est une série d’époque britannique qui raconte une histoire de secrets et de scandales dans la haute société londonienne du XIXe siècle.

C’est l’idée originale de Carnival Films, une société qui fait partie de NBCUniversal International Studios, une division d’Universal Studio Group. La mini-série est une coproduction avec ITV et Epix développée par Julian Fellowes (créateur de «Downton Abbey») à partir de son propre roman du même nom. Tous ses épisodes sont réalisés par John Alexander.

La série a un casting extraordinaire dans lequel on retrouve des noms tels que Tamsin Greig, Philip Glenister, Harriet Walter, Alice Eve, Tara Fitzgerald, Ella Purnell, Richard Golding, James Fleet, Adam James, Tom Wilkinson, Diana Hardcastle, Paul Ritter, Saskia Reeves ou Jack Bardoe.

«Belgravia» Cela commence par la tristement célèbre danse de la duchesse de Richmond à la veille de la bataille de Waterloo. Lorsque la famille Trenchard accepte une invitation à assister au bal désormais légendaire, cela déclenche une série d’événements qui auront des conséquences pendant des décennies, alors que divers secrets sont dévoilés derrière les portes du quartier le plus haut de Londres: Belgravia.

Ces quatre séries rejoignent la première de la deuxième saison de ‘La couronne vide’, qui est déjà disponible sur demande à partir d’aujourd’hui. Ces adaptations primées des œuvres de William Shakespeare sont coproduites par Carnival Films et Neal Street Productions.

‘La couronne de vache – La guerre des deux roses: Henry VI (partie 1)’ est réalisé par Dominic Cooke et met en vedette Tom Sturridge, Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Laura Morgan, Tom Beard et Tom Purbeck.

Après la mort de Henry V, le sort de l’Angleterre est tombé à son fils Henry VI et au duc de Gloucester. Dix-sept ans plus tard, Henri VI occupe le trône, tandis que les rivalités à la cour continuent … mais il y a d’autres prétendants au trône.

‘La couronne de vache – La guerre des deux roses: Henry VI (partie 2)’ est réalisé par Dominic Cooke et met en vedette Tom Sturridge, Benedict Cumberbatch, Keeley Hawes, Geoffrey Streatfield et Andrew Scott.

Cinq ans après les événements racontés dans le premier épisode, au milieu de la guerre des roses entre les maisons d’York et de Lancaster, une nouvelle défaite oblige Henry VI à fuir vers Londres.

‘La couronne de vache – La guerre des deux roses: Richard III’ est réalisé par Dominic Cooke et met en vedette Benedict Cumberbatch, Judi Dench, Tom Sturridge, Ben Daniels et Keeley Hawes.

Dix ans après l’accession au trône d’Édouard IV, le Royaume d’Angleterre est en paix. Son frère difforme Ricardo, inconscient des plaisirs d’une cour paisible, a dressé ses propres plans.