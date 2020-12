On se souviendra à peine de Mulan comme autre chose que le film qui a été présenté en première sur Disney Plus dans l’incertitude de l’industrie cinématographique. En même temps, il portera à jamais l’étiquette de succéder à l’un des classiques animés les plus appréciés. Cependant, à une époque immergée dans un environnement social en constante évolution, ce qui doit souligner dans le film, ce ne sont pas ses différences avec un produit d’antan, mais la réflexion qu’il fait sur des thèmes universels et actuels.

Cela dit, bien que dans l’ensemble le nouveau Mulan ne soit pas un film extrêmement mémorable et exceptionnel, il contient plusieurs morceaux chanceux. Le film construit un puzzle dans lequel l’important est un discours féministe intemporel, comme le prouve l’âge véritable de cette histoire. L’histoire est traitée avec beaucoup d’élégance et de solennité par Niki Caro (Whale Rider, North Country), une cinéaste dont la carrière a été caractérisée par la représentation à l’écran de personnages féminins empathiques, forts et instructifs.

«Il y avait beaucoup d’histoires sur le grand guerrier Mulan (Yifei Liu), mais des ancêtres, c’est à moi», résonne un premier dialogue qui se place là par quelque chose de plus que le hasard. La réalisatrice Niki Caro ouvre le film par une confession dans laquelle elle prévient le spectateur qu’il ne faut pas s’attendre à revoir ce qui les a marqués il y a vingt-deux ans avec des dessins animés, mais qu’ils chercheront à trouver leur propre essence dans la fabrication du cinéma de notre temps.

Bien que l’œuvre pâlisse dans l’ombre du charme et de l’humour de l’original de 1998, il faut reconnaître l’effort que les scénaristes et le réalisateur font pour essayer de mettre à jour une légende qui, malgré son progressisme naturel, est toujours insuffisante. selon les normes modernes d’aujourd’hui, lorsque les rôles de genre ont pris de moins en moins d’importance pour valider la vraie valeur d’une personne.

Les changements qu’il présente par rapport au classique de Disney sont dus à une déclaration d’intention et à un discours qui doivent être compris par les nouvelles générations de filles qui voient le film. Dans cette version, Mulan ne se coupe pas les cheveux avec l’intention de ressembler à un homme et de passer inaperçu dans une armée de testostérone. Au contraire, en ne le coupant pas et en l’affichant plus tard, il réaffirme le but premier du personnage de se positionner comme une femme qui doit se démarquer dans un groupe d’hommes non pas pour pouvoir leur ressembler, mais pour être elle-même.

Dans la même veine, le récit flirte avec la romance, mais ne la consume jamais. Et c’est un point cohérent en supposant que l’héroïne n’a pas nécessairement à trouver l’amour pour se sentir épanouie et terminer son parcours d’apprentissage. Le film ne ferme pas non plus la possibilité de l’amour, mais il ne le met pas en évidence, le laissant en arrière-plan entre des hommages plus importants.

Bien qu’il s’agisse d’une production américaine clairement tournée vers un public anglo-saxon, Niki Caro se permet d’expérimenter l’esthétique des wuxias épiques de Zhang Yimou comme The House of Flying Daggers, ou d’autres avec plus de diffusion dans notre culture comme El tigre et Le dragon d’Ang Lee.

Conçu sous ces paramètres, le nouveau Mulan abandonne (presque complètement) la puérilité et l’humour idiot, pour embrasser une action cinématographique et narrative. Dans celui-ci, les paramètres sont un personnage de plus, prêt à aider dans des batailles au corps à corps – des couloirs étroits où les personnages peuvent marcher en défiant la gravité. Ou là où ils utilisent des artefacts qui défient les lois de la physique comme des robes volantes qui délivrent des coups de poing et des lances aussi précis que rapides.

Dans le même but, la photographie collabore avec des mouvements de caméra qui renforcent la physicalité de la scène. Celles-ci nous donnent également plusieurs tableaux mémorables qui accentuent l’identité de ce film en tant que blockbuster à gros budget qui doit fidèlement servir le plaisir des yeux.

Cependant, tout ce qui précède est éclipsé par un script qui ne parvient pas à exploiter chacune des identités de ces personnages qui ne sont pas Mulan. Si quoi que ce soit, il y a une certaine attention au personnage de “La sorcière” (Li Gong). Celui qui est une nouveauté pour cette nouvelle vision de la légende, mais qui a un but précis de servir le message de l’histoire.

De même, la musique de Harry Gregson-Williams est directement orientée vers l’action et n’explore pas avec détermination les énormes possibilités qu’offrait une histoire centrée sur la culture orientale. Cela ressemble à la passion que John Williams a montrée dans Memoirs of a Geisha ou à l’hommage à l’épopée d’action que Christopher Young a composée à l’époque pour The Monkey King.

Malgré ses défauts et un charme qui ne s’achève pas pleinement, le film Mulán de Niki Caro brille par ses efforts. Ses efforts pour consolider un discours féministe actualisé – non forcé – pour les nouvelles générations; celui de rendre hommage au genre Wuxia; et celui d’être en général un film très divertissant, à l’esthétique impeccable. Le film évite complètement les répétitions ennuyeuses, comme l’ont fait d’autres actions en direct de Disney telles que le récent Le Roi Lion de Jon Favreau.

Titre original: Mulan

An: 2020

Directrice: Niki Caro

Acteurs: Jet Li, Liu Yifei

Date de sortie:4 décembre 2020 (États-Unis)

Critique de films d’action en direct Disney Plus Mulan Mulán



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.