Des millions de filles dans le monde se sont rencontrées Mulan à travers le film d’animation produit par Disney en 1998. Cependant, la légende de ce guerrier est ancrée dans le folklore chinois depuis des siècles, en plus d’avoir une histoire plus impressionnante que la version occidentalisée … et la légende originale n’inclut pas les dragons.

À la fin des années 90 et après l’échec de Le Bossu de Notre Dame (1996), Disney s’est tourné vers l’Est pour sa prochaine aventure de consommation de masse, envoyant une équipe créative s’imprégner de tout ce qui concerne la Chine.

La base narrative du classique animé était La ballade de Mulan, un poème dont le premier enregistrement historique date d’une importante anthologie de l’Imperial Music Office du XIe siècle. Dans ses 62 versets, il raconte l’histoire d’une jeune femme chinoise qui – soi-disant – a vécu entre le IVe siècle et qui a combattu pendant 12 ans dans la guerre déguisée en homme.

Selon la légende, Mulan se serait enrôlé lors d’un recrutement de masse, puisque les hommes de sa famille ne pouvaient pas se battre: son père était trop vieux et son frère, trop jeune, alors il est allé sur le champ de bataille avec la bénédiction de sa famille. . Après avoir remporté la guerre, Mulan a rejeté un poste officiel dans l’armée, a révélé son statut de femme et est retournée chez elle pour reprendre une vie paisible. Tout en restant une histoire extraordinaire, ce socle a été embelli dans les versions ultérieures.

Illustration tirée du livre La balada de Mulan, de Mónica Rodríguez et Francesca Dell’Orto.

Héroïnes et soeurs de sang

C’est vers la fin du XVIe siècle que l’histoire de Mulan réapparaît – et se consolide pratiquement – dans la culture populaire chinoise grâce au dramaturge Xu Wei, qui a écrit la pièce L’héroïne Mulan part en guerre à la place de son père. Selon certaines traductions occidentales, dans cette version, Wei décrit Mulan comme appartenant à un clan de guerriers, qui l’a formée aux arts martiaux et au maniement des armes depuis qu’elle était enfant. Ici, le souhait de Mulan est de rentrer chez lui pour se marier et vivre dans le rôle traditionnel des femmes de son temps, similaire au sort du personnage animé de Disney.

Cette fin contraste cependant avec celle d’une autre des itérations les plus connues du personnage, reconstruite par Chu Renghuo en Romance Sui et Tang (17ème siècle). Dans le roman historique de Renghuo, Mulan part au combat et est bientôt découvert par Xianniang, Une princesse guerrière qui devient sa sœur de sang et ils se battent ensemble pour protéger le roi Dou Jiande et sa rébellion contre l’empereur Yang de la dynastie Sui. Cependant, ils sont vaincus et proposent d’être exécutés à la place du roi. L’empereur leur épargne la vie, mais à son retour chez lui, Mulan découvre que son père, pour qui il est parti en guerre, est mort et que sa mère s’est remariée. De plus, le dirigeant local l’a appelée pour être sa concubine. Avant de subir ce sort, Mulán décide de se suicider. Trop sombre une fin pour être reprise par Disney.

Mulan, le classique animé de Disney, a été créé en 1998 et a popularisé la légende.

Fa Mulan, le sauveur de la Chine

La Mulan la plus célèbre en dehors de son pays est, bien sûr, le protagoniste du film éponyme qui a reçu cette année le traitement en direct si à la mode à Disney. Réalisé par Barry Cook et Tony Bancroft, le classique animé a retrouvé la prémisse de la jeune femme qui prend la place de son père dans la guerre et que, après avoir sauvé la Chine, tout ce qu’elle demande est de rentrer chez elle. La différence avec les autres versions, cependant, est que tout commence comme un malheur pour sa famille. Avec l’aide de ses deux amis animaux (le dragon Mushu, son tuteur spirituel, et le cricket Cri-Kee), l’héroïne bat les Huns, tombe amoureuse de son capitaine dans l’armée et sauve la Chine, rendant ainsi hommage non seulement à sa maison mais à tout son pays. Bien qu’elle n’ait pas été si bien accueillie par le public chinois – qui la percevait comme éloignée de son propre folklore et de ses légendes – cette version animée a connu un succès au box-office en Occident, en plus de changer à jamais la façon dont Disney aborderait ses protagonistes Animé.

Malgré les différences entre les différentes itérations de Mulan, tant dans le folklore chinois que dans la culture populaire contemporaine, il y a des traits de caractère qui prévalent. Cette essence est ce qui a fait de Mulan une figure à laquelle l’imaginaire collectif revient avec une certaine fréquence d’inspiration. Mulán défie les conventions de son temps et n’a pas peur de la mort pour protéger l’honneur de sa famille et son lieu d’origine. Grâce à elle et à ses différentes versions, les filles du monde savent que vous n’avez pas besoin d’être un homme pour défendre votre maison, vos principes et votre droit de décider de votre propre destin.

