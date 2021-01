La fermeture de la phase trois de l’univers cinématographique Marvel était en charge du deuxième film solo de Spider-Man, qui nous a montré la vie après le retour de la moitié de l’humanité après le clic de Hulk, mais cette production est gardé secret pendant longtemps et l’un des doutes les plus courants est qu’est-il arrivé à la scène supprimée de ‘Far From Home’ et pourquoi l’édition finale n’est pas arrivée.

L’une des scènes présentées avant la première de ‘Spider-Man: loin de chez soi’ C’est là qu’il détient un groupe de mafieux à l’intérieur d’un restaurant, pour enfin mentionner qu’il part en vacances, mais cette scène n’apparaît pas dans l’édition finale du film, ce qui a dérouté les fans.

A travers une interview pour ComicBook, Julian Foddy de Industrial Light and Magic a expliqué pourquoi la scène supprimée de “Loin de chez soi” n’a pas été ajoutée dans la version finale:

“Eh bien, il y a en fait une raison plus stratégique à cela, qui était que, dans une certaine mesure, oui, notre combinaison Iron-Spider était encore en développement au moment de la sortie du premier trailer. En fait, C’était une décision plus consciente de Marvel parce que si nous avions montré que Spider-Man avait la combinaison Iron-Spider au sol dans la bande-annonce (n’oubliez pas que la bande-annonce est sortie avant la sortie de ‘Avengers: Fin de partie’), cela aurait révélé que revient vraiment à la vie ou survit. “

En plus d’éviter les spoilers, cette scène a apparemment servi à développer davantage la technologie du costume, en particulier dans ses toiles d’araignées:

«Nous avons dû trouver de nouvelles solutions pour les toiles d’araignée, car dans ‘Far from Home’, il lance des toiles d’araignée pour piéger les gens contre les murs. Mais dans notre séquence de combat au restaurant, nous avons également dû relever le défi de ce que J’ai appelé des cocons de toiles d’araignées. Certains de ces gars de la mafia ont été pris dans un filet complet et suspendus au plafond.

Apparemment, cette scène a servi à éviter les spoilers ou à éviter et à augmenter les attentes de ce film, en plus de développer les différents costumes plus en détail, ce qui était très bénéfique, mais certains fans s’attendaient à cette scène dans le film.