Isaki Lacuesta (‘Between Two Waters’) travaille déjà sur ce qui sera son prochain film, l’adaptation cinématographique de ‘Peace, love and death metal’, un livre de non-fiction dans lequel l’Espagnol Ramn Gonzlez raconte son expérience en tant que victime et témoin de l’attaque djihadiste contre la salle de concert du Bataclan à Paris, où 130 personnes ont péri le 13 novembre 2015.

Comme dans le livre le film, sous le titre de ‘Un an, une nuit’, pour se concentrer sur un jeune homme espagnol et sa petite amie, tous deux survivants de l’attaque, et le traumatisme psychologique qu’ils portent longtemps après avoir vécu cette terrible expérience.

Nahuel Prez Biscayart (‘120 battements par minute’) et Nomie Merlant (‘Portrait d’une femme en feu’) dirigeront le casting de ce film que Lacuesta dirigera et produira, en plus d’écrire aux côtés de ses habitués Isa Campo et Fran Arajo.

Bamb Producciones, à travers sa division cinéma, Mister Fields and Friends, et La Termita Films, la société de production Lacuesta y Campo, soutiendront le film aux côtés des French Noodles Productions. De son côté, StudioCanal sera en charge de la distribution du film en France et de la gestion des ventes internationales.

Le dernier travail de Lacuesta est «Écoute faible. L’accusé’, une mini-série non romanesque qui suit l’enquête et la procédure judiciaire contre Francisco Medina, le seul accusé de celui baptisé “le crime d’Almonte” dans lequel Miguel ngel Domnguez et sa fille Mara, âgée de seulement 8 ans, ont été assassinés en 2013.

Une série originale de Movistar + coproduite par les Bamb Producciones susmentionnés qui aurait dû être créée en octobre 2019. Cependant, le même jour de sa création, Movistar + a annoncé qu’il l’annulait, depuis lors, nous n’avons plus entendu parler d’un projet, plus de un an plus tard, il semble qu’on ne verra jamais …

