Honnête, chaleureuse et pleine d’humanité, la filmographie de Naoko yamada Au cours de la dernière décennie, il l’a établi comme l’une des voix d’auteur les plus distinctives et captivantes de l’animation japonaise contemporaine, dépassant en combien d’années le statut de “ promesse ” d’assumer une position privilégiée en tant que leader et l’une des personnalités publiques. reconnu par le studio bien-aimé de Kyoto Animation.

Née le 28 novembre 1984 dans la préfecture de Gunma, Naoko Yamada a manifesté un intérêt particulier pour le dessin et l’animation dès son plus jeune âge. Un tel passe-temps renforcerait sa passion pour le domaine des arts et le conduirait à obtenir un diplôme de l’Université des Arts et du Design de Kyoto avec une spécialisation en peinture à l’huile, ainsi qu’à rejoindre les clubs de photographie et d’effets spéciaux au cours de sa formation professionnelle.

Après avoir obtenu son diplôme, Yamada avait l’intention de travailler dans l’industrie cinématographique, mais a décidé de rejoindre KyoAni après avoir vu une annonce de recrutement et avoir estimé que c’était la bonne décision. Ses premières œuvres faisaient de l’animation intermédiaire pour InuYasha, à une époque où le studio commençait à produire sa propre série. Elle a été promue au rôle de pom-pom girl dans des titres comme Air, The Blues of Haruhi Suzumiya, Kanon ou Lucky Star, et bientôt, elle aurait l’occasion de faire ses débuts en tant que réalisatrice dans certains des épisodes cruciaux de Clannad: After Story, y compris l’épisode emblématique 16. Et la fin. Cela ouvrirait la voie à Yamada pour être chargé de commander sa première série à seulement 24 ans en 2009.

Autoproclamée «directrice de méthode», l’œuvre de Naoko Yamada se caractérise par un talent extraordinaire pour dépeindre les émotions humaines de manière authentique, empathique, respectueuse et fraîche à partir des moments les plus ordinaires de la vie quotidienne. Son attention méticuleuse aux détails, ses images évocatrices, ainsi que son expérimentation constante avec la composition et les techniques cinématographiques couramment utilisées dans l’action réelle, l’ont placé à l’avant-garde de la nouvelle génération de réalisateurs de l’industrie. Des sensibilités artistiques qui ont eu une nette influence sur les nouveaux artistes qui rejoignent KyoAni année après année.

Ensuite, nous passons en revue la filmographie d’un artiste prodigieux dont la voix d’auteur se précise au passage de chaque projet.

4. K-On! Le film (réalisé par Naoko Yamada, 2011)

Peu d’œuvres dans l’histoire de l’animation ont capturé «l’esprit de l’adolescence» comme l’a fait la nouvelle venue Naoko Yamada avec son adaptation du manga à quatre panneaux K-On!, Écrit et illustré par Kakifly. Plus de deux saisons composées de 36 épisodes, trois chapitres bonus et quelques OVA, les aventures et les enchevêtrements mondains de Yui Hirasawa, Mio Akiyama, Ritsu Tainaka, Tsumugi Kotobuki et Azusa Nakano, membres du High School Light Music Club Sakuragaoka, a captivé des millions de téléspectateurs au Japon et dans le reste du monde, étant la première franchise d’anime à vendre plus de 500 000 disques sur Blu-ray. La scénariste Reiko Yoshida, qui a collaboré à tous les projets de Yamada, rappelle à quel point le réalisateur était passionné pour raconter une histoire sur des personnages qui ne vivent à aucun autre moment en dehors du présent, les laissant inconscients du passage douloureux et inévitable du temps, et obtenant ainsi l’un des portraits les plus fidèles d’une étape de découverte de soi qui s’achève avec le début du passage à la vie adulte. Le premier long métrage de Yamada raconte le voyage de fin d’études des filles dans la ville de Londres et la genèse de la chanson attachante «Tenshi ni Fureta yo!». K-On! perfectionné le moe et l’esthétique narrative du sous-genre tranche de vie qui a caractérisé la plupart des œuvres de KyoAni et nous permettrait de voir l’émergence de plusieurs des caractéristiques stylistiques de Naoko Yamada en tant que cinéaste: des dessins de personnages qui embrassent la délicatesse et l’élégance comme une partie de ses forces artistiques; l’utilisation d’effets spéciaux pour imiter l’utilisation d’objectifs de caméra; le jeu constant avec l’éclairage et la couleur pour mieux refléter l’état mental de ses protagonistes; l’utilisation de sons ambiants pour donner une plus grande véracité au développement d’une scène et, bien sûr, d’innombrables plans des jambes pour exprimer des émotions. Le film a vu des améliorations dans tous les aspects de la production par rapport à la série originale et est un cadeau pour tous les fans de Ho-kago Tea Time.

3. Tamako Love Story (réalisé par Naoko Yamada, 2014)

Tamako Market, la deuxième série de Naoko Yamada, était un projet original développé en collaboration avec la même équipe derrière K-On!, Comprenant Reiko Yoshida et le créateur de personnages Yukiko Horiguchi. Le concept était simple: créer un monde où un côté négatif n’était pas représenté. Le quartier commerçant chaleureux et vivant d’Usagiyama était le cadre idéal pour une histoire sans prétention que pour vous permettre de vous détendre après une longue journée. Malgré sa section technique impeccable, Tamako Market n’a pas réussi à reproduire la magie ou le succès de son travail précédent, en partie à cause de la façon dont il pouvait se sentir insignifiant au niveau narratif. Tout cela change complètement dans la suite Tamako Love Story, l’une des histoires de romance d’adolescent les plus pures et les plus belles que vous ayez jamais vues. Tamako Kitashirakawa est la fille du propriétaire d’une boutique de mochi (un dessert japonais à base de riz). Au cours de la série, notre protagoniste avait eu du mal à maintenir le statu quo pour continuer à passer du temps avec ses amis et les gens du quartier commerçant, ainsi que de continuer à faire des mochi avec son père et son grand-père. Dans le film, la fin du lycée est proche et Tamako commence à remarquer comment tout le monde autour d’elle prend des décisions qui apporteront des changements importants à leur vie. Les choses se compliquent lorsque Mochizō Ōji, son voisin et ami d’enfance, prend enfin le courage de confesser ses sentiments et lui fait savoir qu’il partira à Tokyo pour poursuivre une carrière dans le cinéma. Confuse et ses émotions submergées, Tamako assumera pour la première fois la responsabilité d’un avenir incertain. Une fois de plus, Yamada démontre sa subtilité et son tact impeccable avec une histoire sur la fin de l’adolescence et rend latente une plus grande confiance et évolution en tant que cinéaste, nous offrant un spectacle audiovisuel authentique dont elle a complètement fait tout le storyboard, chargeant chaque plan de symbolisme et se montrant beaucoup plus audacieux dans l’utilisation de toutes les techniques d’animation, de cinéma et de peinture à sa disposition. Son travail lui a valu le prestigieux New Artist Award au Japan Art Festival et l’a immédiatement positionnée comme l’une des réalisatrices à suivre de près pour les années à venir.

2. Liz et l’oiseau bleu (Dir. Naoko Yamada, 2018)

Avec le passage de chaque projet, la voix d’auteur de Naoko Yamada devient plus claire. A chaque film, la réalisatrice gagne plus de terrain au sein de son studio et, par conséquent, son cinéma devient beaucoup plus expérimental. Liz et l’oiseau bleu (Liz à Aoi tori) ne ressemble à aucun autre film du portefeuille de Kyoto Animation et ce n’est pas un film KyoAni, c’est avant tout un film de Naoko Yamada. Ce long métrage dérivé de The Sound! Euphonium se concentre sur la relation entre le solitaire Mizore Yoroizuka et le sortant Nozomi Kasaki, alors qu’ils se préparent pour leur dernière performance au sein du Kitauji High School Symphony Band. La pièce gratuite avec laquelle ils concourront aux Nationals comprend un duo entre le hautbois de Mizore et la flûte de Nozomi; une composition inspirée d’un conte de fées qui fait référence à sa propre histoire: deux amis proches qui semblent voués à se séparer. Au fur et à mesure que les répétitions progressent, la distance entre Mizore et Nozomi s’approfondit et les deux sont obligés de réévaluer leurs sentiments l’un pour l’autre. Une relation encapsulée par des gestes subtils, des silences et des dialogues inachevés. Liz and the Blue Bird est une œuvre d’art, une production qui profite de tous ses éléments visuels et sonores pour offrir une expérience sensorielle intime et minimaliste. Afin de mieux correspondre aux thèmes et au ton de l’histoire, il a été décidé de changer complètement l’esthétique du film par rapport à celle vue dans la série. Pour ce faire, Yamada avait le soutien du créateur de personnages Futoshi Nishiya, de la coloriste Naomi Ishida et du directeur artistique Mutsuo Shinohara, qui ont apporté cette saveur distinctive à A Silent Voice et, malheureusement, ils seraient trois des 36 victimes. mortels de l’incendie criminel de Kyoto Animation en juillet 2019. La bande-son est également un délice, que ce soit la partition mélancolique de Kensuke Ushio (A Silent Voice), créée à partir de l’enregistrement de musique et de sons d’objets communs l’école royale qui a inspiré l’anime, ou les belles partitions orchestrales dirigées par Akito Matsuda, compositeur de Sound! Euphonium. De toute évidence, ce n’est pas un film pour tous les publics, puisqu’il appartient à une veine plus proche du cinéma d’art et essai, dont les éléments formels avaient fait partie dans une moindre ou plus grande mesure de toutes les œuvres précédentes du réalisateur. Il est à noter que, comme Tamako Love Story, c’est un long métrage qui peut être apprécié sans connaissance préalable de la franchise qui le précède.

1. Une voix silencieuse (Dir. Naoko Yamada, 2016)

A Silent Voice (Koe no Katachi) est sans aucun doute l’un des projets les plus importants qui ont été confiés à Kyoto Animation de toute son histoire, étant sa première production non destinée à donner naissance à une franchise et à l’adaptation d’un manga acclamé qui Parmi de nombreux autres prix, son auteur Yoshitoki Ōima a reçu le prix en tant que nouvel artiste lors de la 19e édition du prix culturel Tezuka Osamu. Tout sur Koe no Katachi montre clairement qu’il n’y avait pas de meilleur réalisateur ou studio dans l’industrie pour commander un long métrage si fortement axé sur la communication non verbale et sur la transmission des émotions par l’expression, comme Naoko Yamada et le personnel de KyoAni. Bien que l’œuvre originale comprenait sept volumes pour explorer en profondeur la psyché de tous ses personnages, Yamada et le scénariste Reiko Yoshida sont déterminés à se concentrer pendant le film sur le point de vue de Shoya Ishida. Quand il était enfant, notre protagoniste a fait d’une fille sourde nommée Shoko Nishimiya l’objet de ses abus, avec la complicité de ses camarades de classe et sous le regard tolérant de ses professeurs. Finalement, l’une de ses blagues franchit la ligne et il finit par être mis à l’écart par le reste de la classe. Malgré ses efforts pour réparer ses erreurs, son chemin vers la rédemption commence lorsque Shoya rencontre à nouveau Shoko au lycée. Avec empathie, respect et sa perspective humaniste, Yamada en fait une histoire d’acceptation de soi, dédiée à tous ceux qui cherchent constamment le pardon des autres, mais sont incapables de se pardonner. Dans sa première collaboration avec la créatrice de personnages Futoshi Nishiya, la directrice artistique Mutsuo Shinohara et le compositeur Kensuke Ushio, la cinéaste nous ravit avec une danse viscérale du mouvement, de la couleur et du son qui transforme les concepts intangibles en une expression visuelle lyrique d’antidotes. contre la culpabilité, le dégoût de soi, la difficulté de communiquer et l’angoisse de se reconnecter. Le scénario de Yoshida offre également une dimension sociologique aiguë à des sujets tels que le harcèlement, le suicide et le comportement de la société envers des individus qu’elle considère «différents», qui acquièrent une dimension encore plus complexe dans la dynamique de la culture japonaise. La production revendique la marque comme le film le plus rentable du studio avec 2,3 milliards de yens au Japon et a remporté de nombreuses distinctions, notamment aux Japan Film Critics Awards, au Japan Art Festival, aux Tokyo Anime Awards et l’Académie japonaise du cinéma. Un film magistral avec un message léger au bout du tunnel: «tu iras bien».

Naoko yamada



Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE