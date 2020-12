Des mois après l’annonce d’un film biographique de Whitney Houston, The Hollywood Reporter a reçu deux nouvelles importantes à ce sujet: Il est confirmé que le film sera intitulé ‘Je veux danser avec quelqu’un’ et étant Naomi Ackie («Star Wars: The Rise of Skywalker») qui joue le chanteur légendaire.

Ce biopic reviendra aux mains de Stella Meghie, réalisatrice à ce jour de films tels que “ L’amour est tout, tout ” (2017) et “ La photographie ” (2018). Un autre membre clé de l’équipe sera le romancier, journaliste et scénariste Anthony McCarten, spécialiste de l’adaptation d’histoires vraies telles que “ The Theory of Everything ”, “ Bohemian Rhapsody ”, “ The Darkest Moment ” et “ The Two Popes ”, tous des films. avec une multitude de prix et de nominations pour les Oscars de l’Académie derrière eux.

Comme Meghie l’a dit à THR: «Nous avons passé la majeure partie de l’année dernière à rechercher une actrice capable de jouer Whitney Houston. Naomi Ackie nous a impressionnés à chaque étape du processus. J’ai été touché par sa capacité à capturer la présence scénique d’un cône. global tout en amenant l’humanité dans sa vie intérieure. “

Malgré son énorme succès en tant qu’artiste féminine la plus récompensée de tous les temps avec deux Emmy Awards, six Grammy Awards, trente Billboard Music Awards et vingt-deux American Music Awards, la vie à Houston a également connu ses moments difficiles et tristes. a conduit à sa mort en février 2012. Avec plus de 170 millions d’albums vendus et un certain succès sur grand écran comme «The Bodyguard» (1992), la chanteuse a été intronisée plus tôt cette année au Rock Hall of Fame. & Rouleau.

McCarten, Pat Houston et le producteur de musique Clive Davis (le mentor et ami proche de Houston) produiront ce film qu’ils ont précédemment déclaré à Deadline “sera une célébration joyeuse, émouvante et déchirante de la vie et de la musique de la plus grande chanteuse. Chanteur pop R&B de tous les temps, qui suit son voyage de l’obscurité à la célébrité musicale. Un récit sincère du prix que la célébrité exige dans la recherche du mariage parfait entre chanteur et fans et, en même temps, l’histoire émouvante d’un fille simple de Jersey essayant de retrouver le chemin du retour. “

Si rien ne change, le film ouvrira aux États-Unis le 23 novembre 2022.