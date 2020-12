Natalie Portman connaît la formation de Chris Hemsworth pour Thor: Love and Thunder est intense, et elle adore ça! Le lauréat d’un Oscar a réagi aux photos de la routine d’entraînement de l’Australie, a mentionné ce qui suit (via):

«C’est d’un autre monde. Il semble qu’elle était mal informée sur ce que les muscles peuvent faire et comment ils se développent. Je me suis dit: “Est-ce que le sang s’écoule de votre cerveau lorsque vous utilisez vos muscles?” Parce qu’il a l’air très pâle, n’est-ce pas? Je pense que c’est comme un t-shirt beige. [Es como que le dijeron]: «Chris, nous devons vous faire bronzer en spray pour vous aider avec les photos musculaires. Ça a l’air génial, c’est beaucoup de pression. Je me verrai comme sa grand-mère à ses côtés.

Pendant la quarantaine, Hemsworth a profité du temps pour se mettre en forme et pouvoir revenir une fois qu’il était en sécurité sur le plateau. Pendant l’entraînement, il a jugé bon de partager des images de ses efforts sur ses réseaux sociaux, le tout dans le but de tenir ses followers informés.

Chris Hemsworth a partagé cette photo de sa formation.

Pour autant que l’on sache, en plus d’être le film le plus drôle de la saga des héros d’Asgard, Love and Thunder sera le plus intense à ce jour, et très probablement Thor retrouvera son physique habituel après avoir passé du temps en tant que “Lebowski” (comme dirait Tony Stark) dans Avengers: Endgame.

Natalie Portman a aimé l’entraînement de Chris Hemsworth, mais a-t-elle vu Henry Cavill pour la deuxième saison de The Witcher?

Chris Hemsworth Natalie Portman thor amour et tonnerre



José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’aime écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je gravirai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.