L’une des nouvelles qui a le plus impacté cette année 2020 a été la mort soudaine de Chadwick Boseman À 43 ans, qui luttait contre le cancer du côlon depuis quatre ans et avait laissé sa participation au MCU inachevée, alors qu’il donnait la vie au héros de Panthère noire, en plus d’avoir enregistré le film ‘Black Bottom de Ma Rainey’, qu’il n’a pas pu voir terminé, mais l’un des acteurs les plus proches de l’acteur a parlé de sa participation à ce film et de manière très émouvante, Anthony Mackie a parlé de Chadwick Boseman.

L’acteur Anthony Mackie Il fait également partie de l’univers cinématographique Marvel, puisqu’il donne vie au héros de Falcon, mais ces deux acteurs se sont retrouvés dans une autre production pour Netflix, le film ‘Black Bottom of Ma Rainey’, qui est un film biographique de la chanteuse par le blues Ma Rainey, qui est joué par Viola Davis et où Chadwick a donné vie au trompettiste Levee.

Lors d’une interview pour Extra TV pour la promotion du film ‘Hors du fil’, Anthony Mackie a parlé de Chadwick Boseman lors du film “ Black Bottom de Ma Rainey ” et a déclaré qu’il n’avait pas vu le film car il est encore très difficile d’assimiler sa perte:

“Je n’ai pas encore vu ‘Black Bottom de Ma Rainey’, il occupe une place très particulière dans la relation avec ça … et ma relation avec le Tchad. Je n’ai pas pu en arriver, émotionnellement, à pouvoir m’asseoir et assimiler cette expérience, parce que je ne pouvais pas la voir à cause du théâtre et de l’art. Ce serait un processus trop émotionnel pour moi. “

Malgré le fait que Chadwick Boseman soit décédé il y a près de six mois, Mackie n’a apparemment pas été en mesure d’assimiler la perte de l’acteur, car ils se connaissent depuis environ 20 ans et ont déclaré qu’il serait toujours une personne spéciale.