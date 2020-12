OpenRoad a publié la bande-annonce de son futur thriller ‘Le tireur d’élite‘, nouveau projet de l’infatigable Liam Neeson (‘ White Hell ‘) qui sera accompagné au casting de Jacob Prez, Teresa Ruiz, Katheryn Winnick et Juan Pablo Raba. Avec une sortie en salles aux États-Unis prévue le 22 janvier 2021, la vidéo ci-dessous est disponible.

L’histoire est centrée sur un éleveur badass de l’Arizona nommé Jim Hanson (Neeson) qui veut simplement être rebuté alors qu’il repousse les avis d’expulsion et tente de gagner sa vie sur un tronçon isolé de la frontière. Tout change lorsque Hanson, un ancien tireur d’élite de la Marine, voit l’immigré de 11 ans Miguel (Prez) fuir avec sa mère Rosa (Ruiz) les tueurs de cartels de la drogue dirigés par l’impitoyable Mauricio (Raba).

Après avoir été touchée dans une fusillade, Rosa, mourante, supplie Jim d’emmener son fils en sécurité avec sa famille à Chicago. Défiant sa fille de la police Sarah (Winnick), Jim fait sortir Miguel en furtif du poste de patrouille des douanes et des frontières américaines et ensemble, ils prennent la route à la poursuite du groupe de tueurs.

Jim et Miguel commencent lentement à surmonter leurs différences et commencent à forger une amitié inhabituelle, tandis que Mauricio et ses compagnons meurtriers se frayent un chemin de sang-froid, suivant leurs talons. Quand ils se rencontrent enfin dans une ferme du Midwest, un combat à mort s’ensuit dans lequel Jim utilise toutes ses compétences militaires et son code d’honneur pour défendre le garçon qu’il apprécie tant.

Robert Lorenz («Coup d’effet») dirige le film à partir d’un scénario de Chris Charles, Danny Kravitz et Lorenz, avec Tai Duncan, Mark Williams, Warren Goz, Eric Gold et Lorenz lui-même produisant.

