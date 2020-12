On n’avait pas entendu parler de lui depuis qu’il dirigeait Chappie en 2015, mais Neil Blomkamp fait un film en quarantaine Et, comme le rapporte le portail Deadline, il se prépare déjà à le montrer.

Réalisateur Neil Blomkamp.

Le réalisateur a obtenu un financement de la société de production AGC Studios, qui a repris le film de Roland Emmerich Midway. Par contre, bien que l’on ne sache pas grand-chose sur la production, il est clair que la majorité de la distribution est canadienne et, en fait, le film a été produit dans cette région pendant l’été. Il est curieux que le projet ait été gardé secret, car le créateur lui-même a déclaré qu’il avait attendu longtemps pour en parler.

Blomkamp était également écrivain pour le film, comme il l’avait déjà fait dans les courts métrages qu’il avait précédemment publiés. De même, Julian Clarke, qui avait déjà collaboré avec lui sur ses trois projets précédents, en était le rédacteur.

Jusqu’à présent, il n’y a pas de date de sortie ou de distributeur qui a manifesté son intérêt pour la sortie du long métrage, mais tout peut changer dans les semaines à venir, en fonction de la façon dont la situation pandémique s’ajuste, donc la possibilité de le lancer sur un service de streaming est également à l’étude.

Chappie (2015), de Neil Blomkamp.

Neil Blomkamp a fait un film en quarantaine, mais Ce n’est pas le seul projet qui s’est construit dans ces conditions: il y a le documentaire Totally Under Control et la fiction Songbird.

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je gravirai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.