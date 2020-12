‘Akira‘est réédité dans les salles espagnoles comme vous ne l’avez jamais vu auparavant, en qualité 4K! Le chef-d’œuvre de Katsuhiro Otomo revient en salles le 11 décembre avec une qualité jamais vue auparavant, aussi bien dans sa version originale avec sous-titres qu’en espagnol, avec son doublage original des années 90.

En avance sur son temps, ‘Akira‘est immédiatement devenu un succès auprès du public et des critiques. Des décennies plus tard, il est considéré comme l’une des œuvres les plus importantes et les plus influentes de l’histoire du cinéma d’animation, et le précurseur de l’arrivée des films et séries d’animation au niveau international.

Année 2019. Néo-Tokyo. Kaneda, chef d’un gang de jeunes délinquants, chevauche sa moto contre des gangs rivaux à travers une ville dévastée. Une nuit, son ami Tetsuo est gravement blessé après une collision frontale avec un garçon étrange, le produit de l’expérimentation humaine. Instantanément, les militaires entrent en scène, emmenant Tetsuo avec eux.

Déterminé à libérer son ami, Kaneda s’infiltre dans le centre d’enquête militaire où il a été détenu. Mais d’ici là, un nouveau pouvoir s’est déjà réveillé chez Tetsuo, qui commence à être consumé par la folie, tandis que l’un des sujets expérimentaux du laboratoire annonce le réveil du plus grand des secrets … l’avènement d’Akira.

