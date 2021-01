Le Marvel Cinematic Universe (MCU) rencontrera bientôt le prochain remplaçant de Steve Rogers en tant que héros américain et bien que dans le film ‘Avengers; Endgame ‘, ce super-héros a donné son bouclier à Falcon / Sam Wilson pour prendre sa place, apparemment ce n’est pas encore sûr, selon les déclarations faites cette semaine lorsque Anthony Mackie a parlé du nouveau Captain America.

Auparavant, Mackie, un acteur qui joue Falcon, a été interrogé sur sa transformation en Captain America, à laquelle il évite toujours cette question, peut-être parce qu’il veut attendre la première de sa nouvelle série ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’, où, selon les premiers synopsis révélés, le héros ailé sera en conflit pour prendre ou non la place de Cap, alors que de nouvelles menaces surgissent dans le monde.

Donc, une fois de plus, la célébrité américaine a été interrogée sur ce problème pendant l’émission de radio ‘The Jess Cagle’, alors Anthony Mackie a parlé du nouveau Captain America et de qui pourrait prendre le bouclier dans les prochaines phases du MCU.

«Non, nous ne savons pas encore. C’est l’idée de l’émission (‘The Falcon and The Winter Soldier’), en gros, vous savez, et à la fin de ‘Avengers: Endgame’ Cap a décidé qu’il prenait sa retraite et m’a demandé si je prendrais le bouclier, mais à aucun moment il ne l’a fait fait. Je suis d’accord ou dis que ce serait Captain America. Donc, le spectacle suit la ligne de qui prendra le bouclier et qui sera Captain America si Steve ne revient pas », a expliqué Mackie.

Et si l’on savait que l’un des antagonistes sera Agent américain, joué par Wyatt Russell, puisqu’il sera recruté par le gouvernement des États-Unis pour devenir le nouveau défenseur de son pays après le départ à la retraite de Rogers, cependant ses façons d’appliquer la justice seront très différentes de l’Avenger et de certaines vidéos divulguées des enregistrements. vous pouvez voir ce personnage en action.

‘The Falcon and The Winter Soldier’ ​​sera présenté en première le 19 mars 2021, étant la première série originale de Marvel Studios et arrivera exclusivement pour la plateforme de streaming de la maison de Mickey Mouse, alors pour embaucher Disney +, cliquez ici.