Apparemment, les dirigeants de Warner parlent déjà de la possibilité de créer Godzilla vs Kong sur HBO Max d’une manière similaire à ce qui se passera avec Wonder Woman aux États-Unis. Cela est supposé parce que Netflix aurait fait une offre d’achat du film. Cependant, le studio des frères Warner préfère que les choses restent à l’intérieur, afin de sortir le film monstre sur sa propre plateforme de streaming.

Selon des sources proches de The Hollywood Reporter, Netflix a approché Legendary Pictures avec une offre de 200 millions de dollars pour acheter le film et le sortir sur sa plateforme. Cela offrirait également la possibilité que le film atteigne les salles en Chine, où Netflix est bloqué commercialement. Godzilla vs Kong appartient à une série de films basés sur des monstres qui ont eu une bonne réponse du public chinois.

Cependant, Warner Media a bloqué les négociations avec Netflix, afin de préparer sa propre offre pour la rencontre tant attendue des titans pour atteindre HBO Max. Il est important de souligner que bien que le film ait été financé à 70% par Legendary Pictures, les 30% restants appartiennent à Warner, qui est le studio convenu pour sa distribution.

Tout cela concerne des informations non confirmées. Lorsque les médias susmentionnés ont approché les porte-parole du studio pour confirmer ou infirmer l’information, ils ont simplement dit que pour le moment, le plan était que Godzilla contre Kong sort en salles comme cela était prévu pour tous ces mois.

Godzilla vs Kong prévoit de sortir au cours du prochain mois de mai 2021. Cependant, les perspectives de l’industrie ne sont pas encore claires. La pandémie s’est propagée beaucoup plus que quiconque ne pourrait le prévoir, et les flambées de contagion dans plusieurs pays sont une réalité. Si les cinémas sont revenus à la normale en mai, le film devra également faire face à une saturation de premières qui attendent leur tour de briller après tant de retards dus à la crise sanitaire.

Certains pensent que le sort de Godzilla vs Kong, sur HBO Max ou en salles, dépend des résultats obtenus par Wonder Woman 1984, qui confirmait il y a quelques jours sa première aux Etats-Unis sur la plateforme et dans les salles simultanément. Une démarche que beaucoup qualifient d’audacieuse et risquée, mais qui pourrait leur apporter certains avantages comme une augmentation massive des abonnements.

À ce stade, pour un film, le marché chinois est la meilleure option, et surtout s’il s’agit d’un film de monstres géants qui détruisent les villes pendant que le conflit se déroule. Par exemple, Kong: Skull Island a rapporté en Chine 168 millions de dollars sur son total de 567 dollars gagnés dans le monde. Près d’un tiers du box-office total.

Le croisement tant attendu des titans est précédé du film King Kong susmentionné sorti en 2017; Godzilla, sorti en 2014; et sa suite Godzilla: le roi des monstres qui était en salles en 2019. Tous ont obtenu des résultats favorables au box-office. La critique est une autre histoire.

Si l’accord avec HBO Max n’est pas réalisé, et si la pandémie le permet, Godzilla vs Kong sortira en salles le 21 mai, sous la direction d’Adam Wingard (The Guest) et avec Millie Bobby Brown (Enola Holmes ), Alexander Skarsgard (The Stand), Rebeca Hall (The Big Trick) et Kyle Chandler (Super 8) dans le casting.

godzilla godzilla vs. kong HBO Max King Kong Netflix



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.