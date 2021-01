Netflix et Legendary Television s’associeront à nouveau pour développer deux nouvelles séries animées basées sur les franchises deKong: l’île du Crâne et‘Pilleur de tombe’ deSquare Enix. Rappelons que les deux sociétés collaborent actuellement pour une autre série animée basée sur le succès de l’aventure d’action et de science-fiction, ‘Pacific Rim’, un projet intitulé ‘The Black’ qui arrivera sur la plateforme de diffusion plus tard cette année.

La première série, intitulée ‘Skull Island’Ce sera un nouveau chapitre de la franchise légendaire MonsterVerse et se concentrera sur un groupe de personnages naufragés essayant désespérément de s’échapper de l’endroit le plus dangereux de la Terre: la mystérieuse île titulaire qui abrite des monstres préhistoriques, y compris le plus grand titan de tous. , Kong.

Cette série sera écrite et produite par Brian Duffield (‘Underwater’) avec Jacob Robinson via son label de production Tractor Pants, avec Powerhouse Animation (‘Castlevania’) comme studio d’animation en charge du projet.

À propos‘Pilleur de tombe’, concentrez-vous sur l’icône du jeu vidéo Lara Croft et continuez après les événements du dernier trilogue / redémarrage du jeu vidéo qui s’est conclu en 2018 avec “ Shadow of the Tomb Raider ”. La série, qui sera écrite et produite par Tasha Huo (‘Red Sonja), retrace la dernière et la plus grande aventure de l’héroïne globe-trotteuse alors qu’elle continue d’explorer de nouveaux territoires.

Avec Tasha Huo, la série sera produite par le fondateur et PDG de dj2 Entertainment, Dmitri M. Johnson («Sonic the Hedgehog»), Stephan Bugaj et Howard Bliss et Robinson pour Tractor Pants.

L’héroïne la plus emblématique des jeux vidéo passe à l’animation! Tomb Raider est une nouvelle série animée de @Legendary qui suit Lara Croft après les événements de la trilogie de redémarrage du jeu vidéo. – NX (@NXOnNetflix) 27 janvier 2021