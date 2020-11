Une fois de plus, le géant du streaming fait face à la loi en raison du contenu disponible sur sa plateforme. Maintenant, il y a un procès pour Netflix en Inde, un problème causé par une scène de la série Un garçon approprié, basé sur le roman du même nom de Vikram Seth, publié en 1993.

Une scène avec un baiser interculturel a suscité la polémique en Inde.

Les épisodes suivent la vie amoureuse d’une femme hindoue et le fragment mentionné dans l’affaire montre le protagoniste embrassant un garçon musulman dans un temple où l’hindouisme est pratiqué. Cela n’a pas été bien accueilli par les membres conservateurs de la population du pays d’où provient le matériel source, car beaucoup l’ont considéré comme controversé.

Narottam Mishra, le ministre de l’Intérieur du gouvernement de l’État du Madhya Pradesh, a déclaré qu’il avait déjà rempli un ordre de police contre Monika Shergill, vice-présidente du contenu de l’entreprise, et Ambika Khurana, directrice des politiques publiques de la plateforme (via Tech Crunch):

«J’ai demandé aux responsables d’examiner la série Un garçon convenable, diffusée sur Netflix pour voir si les scènes de baisers avaient été filmées dans un temple et si elles blessaient des sentiments religieux. Lors de la première phase d’examen, il a été constaté que ces scènes blessaient les sentiments d’une religion particulière », a déclaré le chef.

De plus, Gaurav Tiwari, un jeune leader du Parti nationaliste hindou Bharatiya Janata (BJP), a déclaré qu’il prendrait des mesures contre les personnes impliquées dans la production, en particulier pour avoir incité à «l’amour jihab», une théorie du complot islamophobe basée sur l’idée que les hommes musulmans séduisent les femmes hindoues en les convertissant à leur religion. Il y avait des menaces de déclencher des manifestations de rue si les émissions de l’émission ne s’arrêtaient pas. De plus, en raison de ce problème, le hashtag #BoycottNetflix est devenu une tendance.

La série a été produite par la BBC.

En plus de ce procès pour Netflix en Inde, la société a déjà d’autres affaires similaires à son encontre: une devant les tribunaux du Texas pour le film Cuties et une autre pour Enola Holmes.

