Au pays du coronavirus, le streaming est roi. Et c’est précisément le soi-disant «roi du streaming» qui a une fois de plus démontré son pouvoir en reprenant les droits du prochain film d’animation de Sony Pictures, qui devait initialement sortir en salles à l’automne 2020, mais la crise sanitaire était un obstacle. infranchissable. Par conséquent, le maintenant intitulé Les Mitchells contre les machines (anciennement Connected) verra enfin le jour cette année, mais dans le cadre du catalogue de Netflix.

Selon des rapports récents, depuis que Sony a exclu la sortie initiale dudit film – c’est-à-dire le 23 octobre 2020 – le “N” rouge a poursuivi son achat. Et quiconque persévère, atteint, car The Mitchells vs The Machines est déjà tombé entre les mains de Netflix, une entreprise qui Après avoir déboursé environ 110 millions de dollars, il distribuera la bande dans le monde entier, sauf en Chine.

Le prochain film d’animation suit l’histoire de la famille Mitchell, qui part en road trip pour déplacer Katie (la fille aînée) dans leur nouveau collège. Cependant, le voyage devient une aventure inattendue lorsqu’un accident technologique mondial transforme tous les téléphones portables et appareils ménagers en une menace dangereuse. Les machines veulent gouverner la planète dans ce, les débuts de Mike Rianda (Écrivain de Gravity Falls).

«C’est un film très personnel sur ma famille très rare. Je suis très reconnaissant à tous les artistes incroyables qui ont investi leur amour et leur passion dans ce projet pour y arriver, et à tous les membres de Sony qui ont cru en nous et étaient à bord pour faire un autre type de film d’animation », a déclaré le réalisateur dans un communiqué. (via). «Je suis très heureux que tout le monde chez Netflix ait été totalement synchronisé avec nous de manière créative et soit tout aussi enthousiasmé par le film que nous. Non seulement parce que c’est une histoire originale avec un style visuel créatif dont nous sommes très fiers, mais aussi parce que je peux montrer à mes amis que ce voyage de cinq ans n’était pas un canular élaboré de ma part.

The Mitchells vs The Machines est produit par le duo acclamé Phil Lord et Christophe Miller, responsable de Spider-Man, oscarisé: un nouvel univers.

“Nous sommes submergés par l’enthousiasme que Netflix a manifesté pour le film avec cette acquisition et nous sommes reconnaissants à tout le monde chez Sony d’avoir réalisé un excellent film avec nous et de trouver un excellent moyen de le présenter au public”, ont déclaré les producteurs. «Nous sommes vraiment fiers du film que nous avons tous réalisé ensemble. Aussi, comprenons-nous que nos frais d’abonnement [en Netflix] Sont-ils exemptés à perpétuité dans le cadre de l’accord? Nous ne sommes pas des avocats, mais cela nous paraît bien.

Le film n’a pas encore de date de sortie précise. Son casting de voix est composé d’Abbi Jacobson, Danny McBride, Mike Rianda, Maya Rudolph et Olivia Colman.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.