Malgré les retards causés par la pandémie, le Super Nintendo World, situé à Universal Studios au Japon, a déjà confirmé une date d’ouverture et les responsables ont également présenté des images inédites de l’intérieur du parc. Ce sera le 4 février prochain que les jeux vidéo entreront dans la vraie vie dans la ville d’Osaka.

Après la fuite de photos prises à partir d’un drone, où il a été observé à quoi ressemblerait l’intérieur du parc et dans lequel il a également été confirmé que sa construction était terminée, Universal Studios of Japan et Nintendo se sont précipités pour montrer des images officielles du lieu. et confirmez la date d’ouverture.

En plus des images, Nintendo et Universal ont révélé des détails plus juteux sur les attractions qui seront à l’intérieur du Super Nintendo World et la manière dont les nouvelles technologies seront utilisées au profit des jeux et des montagnes russes.

Par exemple, il a été révélé que ce qui sera probablement l’attraction la plus emblématique du parc est le Roller Coaster de Mario Kart. Suivant le concept du jeu, la course sera à l’ordre du jour et grâce à la technologie de projection mapping et à la réalité augmentée, les participants qui le visitent pourront s’affronter dans un défi sur roues.

Bien que, bien sûr, les gens montent sur un chariot sur rails, grâce aux objectifs VR conçus sous la forme de l’emblématique casquette de Mario, les participants pourront visualiser un scénario totalement différent et même collecter des pièces virtuelles pendant la compétition.

Selon les dirigeants qui ont présenté les détails lors d’une conférence de presse, pendant la course, les gens pourront poser leurs propres pièges pour attaquer l’ennemi et ainsi concourir pour la première place avec Mario et la princesse Peach. Cela rendrait l’expérience à bord de ce jeu différente à chaque fois.

Il a également été commenté à nouveau sur le fonctionnement des bracelets que chacun des préposés doit porter. Ceux-ci serviront de registre des monnaies, des avantages et autres prix, mais surtout pour connaître votre position dans le classement quotidien de tous les participants.

Les porte-parole de Nintendo et d’Universal ont précisé que le parc d’attractions ouvrira avec toutes les mesures d’hygiène et de sécurité afin que les visiteurs puissent vivre ensemble dans un environnement sûr. Ils ont assuré qu’ils bénéficieraient de l’aide des autorités sanitaires japonaises à cet effet.

Cependant, à ce sujet, de nombreux doutes subsistent car l’idée est que le Nintendo World attire des visiteurs du monde entier et que les ustensiles occupés dans chaque jeu, tels que les objectifs AR récemment présentés, peuvent représenter un danger pour la santé.

D’un autre côté, le parc est encore petit, il commencera donc ses opérations avec seulement la moitié de sa capacité d’accueil. Une nouvelle section du parc est en cours de construction juste à côté et le thème sera Donkey Kong.

