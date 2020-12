Si David Fincher aime les personnages inadaptés et Quentin Tarantino a un goût particulier pour filmer les pieds, alors ce n’est un secret pour personne que la filiation particulière de Christopher Nolan est le temps. Dès le début de sa filmographie, il a montré cette inquiétude, mais ce que l’on n’imagine jamais, c’est que depuis son chef-d’œuvre prématuré Memento, il avait déjà placé une référence qui parlait directement de Tenet et qui était même la graine qui a finalement germé dans le film d’espionnage international. que nous avons vu cette année.

Memento peut sembler être la mère de Tenet, ainsi que de nombreux projets du réalisateur. Dans celui-ci, Nolan a déversé pour la première fois plusieurs de ses obsessions liées au temps et au récit discontinu. Il raconte l’histoire d’un homme avec une condition étrange qui ne lui permet pas de créer de nouveaux souvenirs, mais que même ainsi, il s’accroche à une enquête confuse pour retrouver le meurtrier de sa femme, appuyée par des clichés, des annotations et des tatouages ​​réalisés sur tout le corps.

Le récit est divisé en deux sections: celle qui raconte l’histoire chronologiquement et celle qui la raconte de l’arrière vers l’avant pour converger vers le centre où le mystère est enfin résolu. Pour présenter au spectateur ce jeu d’histoire en particulier, Christopher Nolan a décidé d’ouvrir son film avec une séquence qui se déroule de l’arrière vers l’avant où un instantané est révélé et une balle passe du sol à l’intérieur d’une arme. Si vous ne l’avez pas vu ou si vous ne vous en souvenez pas, vous pouvez le voir ci-dessous.

Récemment, Nolan a révélé que l’idée de cette séquence était comme la première chute de petites pierres qui a conduit à l’avalanche qui a signifié la création de Tenet. Il l’a expliqué comme suit:

«J’avais l’idée qu’une seule balle sortait du mur et dans le canon d’une arme à feu. C’est une image que j’avais dans Memento pour montrer la structure de ce film, mais j’ai toujours gardé cette ambition de faire un film où les personnages devaient faire face à la réalité physique de cette notion. D’une certaine manière, une idée vient au premier plan quand le moment est venu et c’est un processus difficile à quantifier, alors je faisais toutes ces autres choses.

L’idée d’une balle qui monte du sol et atteint la cartouche insérée d’une arme résonne du premier instant au film le plus récent du réalisateur. Alors que beaucoup d’entre nous pourraient penser que ce moment de Tenet était peut-être un hommage ou un clin d’œil à son deuxième film, nous apprenons maintenant qu’en réalité les choses sont totalement opposées. Comme dans ses films.

Christopher Nolan a ensuite exploré les possibilités du récit fracturé et les attractions que cela pourrait apporter au mystère de ses histoires. Il l’a utilisé à nouveau dans The Great Trick et plus tard dans Inception, il a joué avec différents espaces avec des moments différents. Peut-être que son diplôme sur le sujet était Dunkerque pour lequel il a reçu une nomination du meilleur réalisateur aux Oscars.

Son film Memento a fait sensation avant sa sortie commerciale grâce à son passage au Festival du film de Sundance, où il a remporté le Waldo Salt Screenwriting Award en 2001. Après sa première, il a reçu les éloges de la critique professionnelle et une nomination aux Oscars dans la liste des finalistes. Meilleur scénario original.

Tenet étoiles John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki et Kenneth Branagh. Actuellement, il peut être acheté sous forme d’achat ou de location sur pratiquement toutes les plates-formes numériques offrant ce service, ainsi que sous forme physique.

