Les Prix ​​de l’esprit indépendant a annoncé leur nominations dans lequel ils recueillent le meilleur de ce qui s’est passé dans le domaine audiovisuel de 2020. En général, nous dirions qu’ils récompensent le meilleur du cinéma indépendant, cependant, cette année, ils ont ajouté de nouvelles catégories qui récompenseront également le meilleur de la télévision, également indie .

Quand les esprits ont annoncé il y a des mois qu’ils ajouteraient liste restreinte axée sur la télévision, beaucoup se sont demandé comment savoir quelles productions et lesquelles n’étaient pas qualifiées d ‘«indépendantes». Parmi la communauté des cinéphiles, il y a eu beaucoup de débats dans lesquels certains ont soutenu que la télévision est normalement construite avec des budgets inférieurs à ceux d’un film, ce qui en ferait automatiquement toutes des productions indépendantes.

De l’autre côté de la discussion, certains ont assuré que le qualificatif indépendant serait identifié principalement par les thèmes que ladite série traiterait tout au long de leurs histoires ou de leurs arguments. Il semble que le deuxième groupe était celui qui avait raison, puisque dans une interview avec Variety le président de l’Esprit indépendant a assuré qu’il s’agirait de regarder le «thème esthétique, original et provocateur, [y una] voix unique et diversité ».

Je peux te détruire (2020)

Dans cet esprit, les séries qui ont été mentionnés dans leurs nominations sont Je peux te détruire, Petite Amérique, petite hache, enseignant et peu orthodoxe. L’un sur les conséquences traumatiques des abus sexuels; un autre sur la vie des immigrants asiatiques à Londres; encore un autre sur les expériences d’immigrants de divers endroits aux États-Unis; ou aussi sur la communauté juive de New York.

Sous le même courant thématique, se trouvent les catégories du cinéma. Jamais Rarement Parfois Toujours mène avec sept mentions; un film discret, mais puissant dans son discours sur les diverses expériences vécues par les jeunes femmes dans un monde patriarcal. Minari Il est suivi de six nominations aux Spirit Awards, un film sur une famille coréenne qui déménage dans une ferme de l’Arkansas pour vivre son propre rêve américain.

Sachez ci-dessous le Nominations aux Full Independent Spirit Awards.

Jamais Rarement Parfois Toujours (2020)

MEILLEUR FILM

Première vache

Fond noir de Ma Rainey

Minari

Jamais Rarement Parfois Toujours

Nomadland

MEILLEUR OPÉRA PREMIUM

Je te porte avec moi

La version de quarante ans

Miss juneteenth

Neuf jours

Son du métal

MEILLEUR DIRECTEUR

Lee Isaac Chung – Minari

Emerald Fennell – Jeune femme prometteuse

Eliza Hittman – Jamais Rarement Parfois Toujours

Kelly Reichardt – Première vache

Chloé Zhao – Nomadland

MEILLEURE ACTRICE LEADER

Nicole Beharie – Mlle Juneteenth

Viola Davis – Fond noir de Ma Rainey

Sidney Flanigan – Jamais Rarement Parfois Toujours

Julia Garner – L’assistant

Frances McDormand – Nomadland

Carey Mulligan – jeune femme prometteuse

MEILLEUR ACTEUR LEADER

Riz Ahmed – Son du métal

Chadwick Boseman – Fond noir de Ma Rainey

Adarsh ​​Gourav – Le tigre blanc

Rob Morgan – Taureau

Steven Yeun – Minari

Son du métal (2020)

MEILLEUR ACTEUR DE SOUTIEN

Colman Domingo – Fond noir de Ma Rainey

Orion Lee – Première vache

Paul Raci – Son du métal

Glynn Turman – Fond noir de Ma Rainey

Benedict Wong – Neuf jours

LA MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE

Alexis Chikaeze – Mlle Juneteenth

Yeri Han – Minari

Valerie Mahaffe – Sortie française

Talia Ryder – Jamais Rarement Parfois Toujours

Yuh-jung Youn – Minari

MEILLEUR SCÉNARIO

Lee Isaac Chung – Minari

Emerald Fennell – Jeune femme prometteuse

Eliza Hittman – Jamais Rarement Parfois Toujours

Mike Makowsky – Mauvaise éducation

Alice Wu – La moitié

MEILLEUR PREMIER SCRIPT

Kitty Green – L’assistant

Noah Hutton – Lapsis

Channing Godfrey Peoples – Mlle Juneteenth

Andy Siara – Palm Springs

James Sweeney – Tout droit

MEILLEUR DOCUMENTAIRE

Collectif

Camp Crip

Dick Johnson est mort

L’agent taupe

Temps

MEILLEUR ASSEMBLAGE

L’homme invisible

Jamais Rarement Parfois Toujours

Résidu

Je te porte avec moi

Nomadland

Nomadland (2020)

MEILLEURE PHOTOGRAPHIE

Elle meurt demain

Taureau

L’assistant

Jamais Rarement Parfois Toujours

Nomadland

MEILLEUR FILM INTERNATIONAL

Bacurau (Brésil)

Le disciple (Inde)

Nuit des rois (Côte d’Ivoire)

Préparatifs pour être ensemble pendant une période de temps inconnue (Hongrie)

Quo Vadis, Aida? (Bosnie Herzégovine)

PRIX ROBERT ALTMAN

Une nuit à Miami (Regina King)

PRIX JOHN CASSAVETES

Le meurtre de deux amants

La légende noire

Lingua franca

Résidu

Sainte Frances

MEILLEURE NOUVELLE SÉRIE DOCUMENTAIRE

Atlanta disparus et assassinés: les enfants perdus

Ville si réelle

Nation d’immigration

Fraude d’amour

Nous sommes ici

Peu orthodoxe (2020)

MEILLEURE NOUVELLE SÉRIE DE FICTION

Je peux te détruire

Petite Amérique

Petite hache

Un enseignant

Peu orthodoxe

MEILLEURE ACTRICE DANS UNE SÉRIE DE FICTION

Elle Fanning – Le Grand

Shira Haas – peu orthodoxe

Abby McEnany – Travail en cours

Maitreyi Ramakrishnan – Je ne l’ai jamais fait

Jordan Kristine Seamón – Nous sommes qui nous sommes

MEILLEUR ACTEUR DANS UNE SÉRIE DE FICTION

Conphidance – Little America

Adam Ali – Petite Amérique

Nicco Annan – Vallée P

Amit Rahav – peu orthodoxe

Harold Torres – Zéro, Zéro, Zéro

MEILLEUR CAST D’UNE SÉRIE DE FICTION

Je peux te détruire

