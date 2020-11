‘Adu», par Salvador Calvo; ‘Akelarre», par Pablo Agüero; ‘Le mariage de Rosa», par Icíar Bollaín; Y ‘Filles‘, de Pilar Palomero, concourra pour le prix du meilleur long métrage de fiction et / ou d’animation aux 26 Forqué Awards. Cette reconnaissance est dotée d’un prix de 30 000 euros.

L’événement, qui lance la saison de reconnaissance de l’industrie audiovisuelle espagnole, présente comme une grande nouveauté pour cette édition l’incorporation de trois nouvelles catégories de séries de fiction: la meilleure série, la meilleure performance masculine et la meilleure performance féminine. Dans la section principale de ce nouveau format (doté de 6000 euros de prix) concourez ‘Équipement anti-émeute», par Rodrigo Sorogoyen et Isabel Peña; ‘La maison de papier’par Álex Pina; ‘Patrie’par Aitor Gabilondo; Oui ‘Poison’ par Javier Ambrossi et Javier Calvo.

La somme totale des nominations laisse ‘Le mariage de Rosa«Y»Filles‘comme les aspirantes les plus élevées à remporter le plus grand nombre de trophées dans les catégories de films, avec trois nominations chacune (meilleur film, meilleure performance féminine et prix du film et de l’éducation aux valeurs). En série, ‘Équipement anti-émeute‘se démarque avec cinq nominations, après avoir été presque complet dans la nouvelle catégorie de “Meilleure performance masculine en série”.

Les quatre prix de la meilleure performance sont dotés de 3.000 euros chacun, et le lauréat sortira d’un système de vote double avec un jury composé de la presse spécialisée (dont El Séptimo Arte fait partie) et de membres d’EGEDA. De son côté, les prix du meilleur long métrage documentaire et du meilleur film latino-américain sont dotés de 6 000 euros, tandis que celui du meilleur court métrage est doté par FlixOlé de 3 000 euros.

Au total, 91 longs métrages de fiction et d’animation, 73 longs métrages documentaires, 104 courts métrages, 20 films latino-américains et 39 séries ont participé à cette édition dont, exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire, les films ont été considérés comme des premières commerciales non diffusé dans les cinémas, mais sur les chaînes de télévision, les plateformes de streaming ou la vidéo à la demande. Œuvres qui ont démontré la force de l’audiovisuel national, remportant d’importants succès dans les festivals, les guichets, la critique spécialisée ou les plateformes de visionnage dans un contexte social et sanitaire compliqué et où la culture s’est une fois de plus avérée être un outil essentiel pour l’être humain.

La liste finale, votée par les membres d’EGEDA, est regroupée en un total de dix catégories, dont neuf sont financièrement dotées. Les interprètes Mariola Fuentes, Eduardo Casanova et Álex García ont été chargés de le faire connaître lors d’un événement en ligne animé par la journaliste Yolanda Flores et où Enrique Cerezo, président d’EGEDA; Begoña Villacís, maire adjoint de Madrid; Marta Rivera, ministre de la Culture et du Tourisme de la Communauté de Madrid; et Andrea Levy, délégué du secteur gouvernemental de la culture, du tourisme et des sports de la mairie de Madrid.

Le gala, diffusé par TVE, aura lieu samedi 16 janvier à l’IFEMA et mettra en vedette d’autres points d’intérêt qui seront révélés dans les semaines à venir, tels que les chefs d’orchestre du même, des performances musicales ou des présences de premier plan. Des accessoires médiatiques auxquels se joindra la médaille d’or qui sera décernée à une personnalité de la société espagnole de production artistique ou cinématographique du septième. Une cérémonie où toutes les mesures d’hygiène et protocoles sanitaires en vigueur seront strictement respectés pour son bon développement.

Après vingt-cinq éditions, les Forqué se sont imposés comme l’un des prix cinématographiques les plus prestigieux de l’industrie cinématographique espagnole, donc et dans un contexte incertain, sa célébration a un grand poids stratégique et vindicatif. Une manifestation de soutien au secteur culturel qui, depuis le début de la pandémie, démontre son engagement pour la sécurité de tous ses spectateurs.

EGEDA est l’entité à but non lucratif de gestion des droits des producteurs audiovisuels. Il a créé ces prix en 1996 dans le but de diffuser l’importance de l’industrie audiovisuelle et cinématographique espagnole, de promouvoir la figure du producteur et de récompenser chaque année les meilleures productions espagnoles pour leurs valeurs techniques et artistiques.

Le Prix du Film José María Forqué 2020 est organisé par EGEDA avec la participation de la Mairie de Madrid, de la Communauté de Madrid et de RTVE, et a la collaboration du Ministère de la Culture et des Sports et d'autres sponsors tels que Mercedes Benz, FIPCA et FlixOlé.





















