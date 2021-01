Ana Beln et Dani Rovira, accompagnés du président de l’institution, Mariano Barroso, et du notaire Federico Garayalde Nio, ont dévoilé les noms des nominés pour la 35e édition des Goya Awards.

Au total, 155 films sortis dans notre pays entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ont opté pour la 35e édition des Goya Awards. Sur ces 155 productions, 82 sont de la fiction, 72 sont des documentaires et 1 de l’animation . Sont également présents cette année 56 films européens, 16 films ibéro-américains et 35 courts métrages -15 fiction, 10 documentaires et 10 films d’animation-.

Sur les 155 histoires nominées pour le 35e appel à ces prix, 57 sont des poires crues. Concernant les scripts, 127 sont originaux et 23 sont adaptés.

Le gala, qui se tiendra le 6 mars au Teatro del Soho CaixaBank de Malaga, sera dirigé et présenté par Antonio Banderas et Mara Casado.

Meilleur film

Meilleur réalisateur

Meilleur nouveau réalisateur

Meilleur scénario original

Meilleur scénario adapté

# Goya2021 Nominations pour le meilleur scénario adapté: David Prez Saudo et Marina Pars Pulido d’Ane; Bernardo Snchez et Marta Libertad Castillo pour Los Europenos; David Galn Galindo et Fernando Navarro pour Secret Origins et Cesc Gay pour Sentimental. Prix ​​Goya (@PremiosGoya) 18 janvier 2021

Meilleur acteur principal

Meilleure actrice principale

Meilleur acteur dans un second rôle

La meilleure actrice dans un second rôle

Meilleur nouvel acteur

Meilleure nouvelle actrice

Meilleure musique originale

# Goya2021 Nominations pour la meilleure musique originale: Ad, Akelarre, Baby et The Summer We Live Prix ​​Goya (@PremiosGoya) 18 janvier 2021

Meilleure chanson originale

# Goya2021 Nominations pour la meilleure chanson originale: Ad, The Summer We Live In, The Pink Wedding et Las nias. Prix ​​Goya (@PremiosGoya) 18 janvier 2021

Meilleure photographie

# Goya2021 Nominations pour le meilleur directeur de la photographie: Ad, Akelarre, Black Beach et Las nias Prix ​​Goya (@PremiosGoya) 18 janvier 2021

Meilleur montage

# Goya2021: Nominations pour le meilleur son: Ad, Akelarre, Black Beach et El plan. Prix ​​Goya (@PremiosGoya) 18 janvier 2021

Meilleur son

Meilleure direction artistique

# Goya2021 Nominations pour la meilleure direction artistique: Ad, Akelarre, Black Beach et Las nias Prix ​​Goya (@PremiosGoya) 18 janvier 2021

Meilleure conception de costumes

# Goya2021 Nominations pour la meilleure conception de costumes: Akelarre, Explode, Explode, The Girls et The Europeans. Prix ​​Goya (@PremiosGoya) 18 janvier 2021

Meilleur maquillage et coiffeur

# Goya2021 Nominés pour le meilleur court métrage de fiction:

16 décembre, Face à face, Boeuf, Charges comprises et L’éphémère Prix ​​Goya (@PremiosGoya) 18 janvier 2021

Meilleurs effets spéciaux

# Goya2021 Nominations pour les meilleurs effets spéciaux: Ad, Akelarre, Black Beach et Lamentable Stories. Prix ​​Goya (@PremiosGoya) 18 janvier 2021

Meilleure direction de production

# Goya2021 Nominations pour la meilleure direction de production: Ad, Akelarre, Black Beach et Nieva à Benidorm. Prix ​​Goya (@PremiosGoya) 18 janvier 2021

Meilleur film d’animation

# Goya2021 Nominé pour le meilleur film d’animation: La gallina Turuleca Prix ​​Goya (@PremiosGoya) 18 janvier 2021

Meilleur film documentaire

# Goya2021 Nominé pour le meilleur film documentaire: Anatomie d’un dandy, Lettres humides, L’année de la découverte et Mon Bretzel mexicain. Prix ​​Goya (@PremiosGoya) 18 janvier 2021

Meilleur film ibéro-américain

# Goya2021 Nominé pour le meilleur film ibéro-américain: L’agent taupe (Chili), L’oubli que nous serons (Colombie), La llorona (Guatemala) et je ne suis pas ici (Mexique). Prix ​​Goya (@PremiosGoya) 18 janvier 2021

Meilleur film européen

# Goya2021 Nominé pour le meilleur film européen: Corpus Christi, l’officier et l’espion, Le père et la chute Prix ​​Goya (@PremiosGoya) 18 janvier 2021

Meilleur court métrage de fiction

# Goya2021 Nominés pour le meilleur court métrage de fiction:

Meilleur court métrage d’animation

# Goya2021 Nominé pour le meilleur court métrage d’animation: Blue & Malone: ​​Impossible Cases; Maison pour sans-abri, métamorphose et Vuela Prix ​​Goya (@PremiosGoya) 18 janvier 2021

Meilleur court métrage documentaire

# Goya2021 Nominés pour le meilleur court métrage documentaire: Biographie du cadavre d’une femme, Paraso en llamas, Paraso et They are only fish. Prix ​​Goya (@PremiosGoya) 18 janvier 2021

GOYA D’HONNEUR

ngela Molina

