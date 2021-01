Nous présentons les nominés pour le prix Critics Choice TV, qui sera présenté samedi prochain, le 7 mars. Comme toutes les listes liées aux remises de prix, celle-ci n’est pas sans particularités, la première étant le fait qu’une nouvelle catégorie a été introduite: Best Short Series. La vérité est que, logiquement, toutes sauf une des productions qui composent cette section appartiennent au catalogue de la plateforme Quibi (dont la vie éphémère sur le marché honore son format de travail).

Ozark et The Crown sont en tête des charts pour le choix des critiques de télévision.

D’un autre côté, le titan rouge du streaming ouvre la voie, avec 26 mentions, tandis que HBO l’a presque égalé avec 22. Cela est principalement dû à deux spectacles, qui sont The Crown – avec des nominations pour Olivia Colman, Emma Corrin, Josh O’Connor, Gillian Anderson et Tobias Menzies – et Ozark – avec des noms comme Jason Bateman, Laura Linney, Tom Pelphrey, Julia Garner et Janet McTeer–.

En matière de comédie, les favoris sont Schitt’s Creek et What We Do In the Shadows, mais il souligne que le roman HBO Max a déjà obtenu son billet, grâce à The Flight Attendant, avec Kaley Cuoco, dont il a récolté l’interprétation. critiques très positives.

De même, une autre surprise est que les participants dans les catégories d’acteurs ont été réduits à un nombre de six à sept.

Ayant dit cela, voici la liste complète des nominés pour le prix Critics Choice TV (via Variété):

Meilleure série dramatique

Mieux appeler Saul (AMC) La Couronne (Netflix) Le bon combat (CBS All Access) Lovecraft Country (HBO) Le mandalorien (Disney Plus) Ozark (Netflix) Perry Mason (HBO) This Is Us (NBC)

Meilleur acteur dans une série dramatique

Jason Bateman – Ozark (Netflix) Sterling K.Brown – C’est nous (NBC) Jonathan Majors – Lovecraft Country (HBO) Josh O’Connor – La Couronne (Netflix) Bob Odenkirk – Better Call Saul (AMC) Matthew Rhys – Perry Mason (HBO)

Meilleure actrice dans une série dramatique

Christine Baranski – Le bon combat (CBS All Access) Olivia Colman – La couronne (Netflix) Emma Corrin – La couronne (Netflix) Claire Danes – Patrie (Showtime) Laura Linney – Ozark (Netflix) Jurnee Smollett – Lovecraft Country (HBO)

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique

Jonathan Banks – Better Call Saul (AMC) Justin Hartley – C’est nous (NBC) John Lithgow – Perry Mason (HBO) Tobias Menzies – La Couronne (Netflix) Tom Pelphrey – Ozark (Netflix) Michael K. Williams – Lovecraft Country (HBO) )

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique

Gillian Anderson – The Crown (Netflix) Cynthia Erivo – The Outsider (HBO) Julia Garner – Ozark (Netflix) Janet McTeer – Ozark (Netflix) Wunmi Mosaku – Lovecraft Country (HBO) Rhea Seehorn – Better Call Saul (AMC)

Meilleure série comique

Better Things (FX) L’agent de bord (HBO Max) Mom (CBS) Pen15 (Hulu) Ramy (Hulu) Schitt’s Creek (Pop TV) Ted Lasso (Apple TV Plus) Ce que nous faisons dans l’ombre (FX)

Meilleur acteur dans une série comique

Hank Azaria – Brockmire (IFC) Matt Berry – Ce que nous faisons dans l’ombre (FX) Nicholas Hoult – Le grand (Hulu) Eugene Levy – Schitt’s Creek (Pop TV) Jason Sudeikis – Ted Lasso (Apple TV Plus) Ramy Youssef – Ramy (Hulu)

Meilleure actrice dans une série comique

Pamela Adlon – Better Things (FX) Christina Applegate – Dead to Me (Netflix) Kaley Cuoco – The Flight Attendant (HBO Max) Natasia Demetriou – Ce que nous faisons dans l’ombre (FX) Catherine O’Hara – Schitt’s Creek (Pop TV) Issa Rae – Insécurité (HBO)

Meilleur second rôle masculin dans une série comique

William Fichtner – Maman (CBS) Harvey Guillén – Ce que nous faisons dans l’ombre (FX) Daniel Levy – Schitt’s Creek (Pop TV) Alex Newell – Liste de lecture extraordinaire de Zoey (NBC) Mark Proksch – Ce que nous faisons dans l’ombre (FX) Andrew Rannells – Lundi noir (Showtime)

Actrice de soutien dans une série comique

Lecy Goranson – The Conners (ABC) Rita Moreno – Un jour à la fois (Pop TV) Annie Murphy – Schitt’s Creek (Pop TV) Ashley Park – Emily à Paris (Netflix) Jaime Pressly – Maman (CBS) Hannah Waddingham – Ted Lasso (Apple TV Plus)

Meilleure série limitée

I May Destroy You (HBO) Amérique (FX) Gens normaux (Hulu) Le complot contre l’Amérique (HBO) The Queen’s Gambit (Netflix) Small Axe (Amazon Studios) The Undoing (HBO) Unorthodox (Netflix)

Meilleur téléfilm

Mauvaise éducation (HBO) Entre le monde et moi (HBO) The Clark Sisters: First Ladies of Gospel (Lifetime) Hamilton (Disney Plus) Sylvie’s Love (Amazon Prime Video) Ce que la Constitution signifie pour moi (Amazon Prime Video)

Meilleur acteur dans une série limitée ou un film pour la télévision

John Boyega – Small Axe (Amazon Prime Video) Hugh Grant – The Undoing (HBO) Paul Mescal – Normal People (Hulu) Chris Rock – Fargo (FX) Mark Ruffalo – I Know This Much is True (HBO) Morgan Spector – The Plot Contre l’Amérique (HBO)

Meilleure actrice dans une série limitée ou un film pour la télévision

Uzo Aduba – Mme America (FX) Betsy Brandt – Soulmates (AMC) Marielle Heller – The Queen’s Gambit (Netflix) Margo Martindale – Mme America (FX) Winona Ryder – The Plot Against America (HBO) Tracey Ullman – Mme America (FX)

Meilleur talk-show

Desus & Mero (Showtime) Full Frontal avec Samantha Bee (TBS) The Kelly Clarkson Show (Syndicated) Late Night avec Seth Meyers (NBC) The Late Show avec Stephen Colbert (CBS) Red Table Talk (Facebook Watch)

Meilleure comédie spéciale

Fortune Feimster: Sweet & Salty (Netflix) Hannah Gadsby: Douglas (Netflix) Jerry Seinfeld: 23 heures pour tuer (Netflix) Marc Maron: End Times Fun (Netflix) Michelle Buteau: Bienvenue à Buteaupia (Netflix) Patton Oswalt: J’aime tout (Netflix)

Meilleure série courte

The Andy Cohen Diaries (Quibi) Mieux appeler Saul: Formation à l’éthique avec Kim Wexler (AMC) Mapleworth Murders (Quibi) Nikki Fre $ h (Quibi) Reno 911! (Quibi) Tooning Out the News (CBS All Access)

