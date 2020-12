Nous avons tous les mêmes rêves dans la pandémie

Rêver la nuit est l’un des processus physiologiques les plus courants chez les êtres humains. Cependant, au cours des derniers mois, cette activité peut avoir subi de graves changements en raison de la pandémie. Cela signifie qu’après l’accouchement, le contenu de nos rêves a changé et que nous sommes plus susceptibles et plus susceptibles d’avoir des rêves de pandémie qui font ressortir nos peurs, sentiments ou pensées les plus négatifs, presque comme si nous étions à l’intérieur d’un film de style Nightmare. dans la rue de l’enfer.

Le portail PLOS ONE a publié une enquête dans laquelle un groupe de psychologues et d’experts en neurosciences a étudié 239 rapports de rêves de 67 personnes, réalisés avant l’épidémie de COVID-19 ou pendant les mois de mars et avril 2020, lorsque le blocus a été imposé à Brésil après la déclaration de la pandémie de l’OMS. Le rapport indique que «Les neurosciences et la psychologie conviennent que le rêve aide les gens à faire face aux émotions négatives et à apprendre de l’expérience, mais le rêve peut-il révéler efficacement la souffrance mentale et les changements de comportement social?«.

En effet, les résultats ont révélé les émotions négatives que les individus projettent pendant l’emprisonnement et la pandémie de COVID-19. Par conséquent, il a été déterminé, en utilisant des outils de traitement du langage naturel, que la colère Oui la tristesse est devenue les émotions les plus courantes pendant les rêves à mesure que l’urgence sanitaire progresse. Ils ont également corroboré l’hypothèse selon laquelle les gens ont des liens plus étroits avec des sujets tels que pollution et propreté, souffrir augmentation de la souffrance mentale, peur de la contagion et des changements drastiques dans les habitudes quotidiennes individuelles qui ont un impact direct sur la socialisation, comme ceux qui ne prêtaient pas autant d’attention à l’hygiène des mains avant l’épidémie.

«Ces résultats corroborent l’hypothèse selon laquelle les rêves pandémiques reflètent la souffrance mentale, la peur de la contagion et des changements importants dans les habitudes quotidiennes qui ont un impact direct sur la socialisation », est mentionné dans l’étude.

L’étude a révélé que le verrouillage du COVID-19 avait généré des changements radicaux dans le contenu des rêves des gens. Quelque chose de très similaire à ce qui arrive aux individus qui souffrent de fléaux, de guerres ou d’un type de catastrophe naturelle.

«La comparaison des rapports de rêve reflète une expérience traumatisante collective, comme c’est souvent le cas lors de fléaux, de guerres et de catastrophes naturelles», commentent-ils la recherche.

Les chercheurs ont conclu que les résultats, discutés ci-dessus, soutiennent l’hypothèse selon laquelle rêves pendant l’accouchement, dès la première vague de la pandémie, Ils sont quelque chose comme une représentation des défis auxquels chaque personne a été confrontée pendant cette étape difficile. Cependant, les responsables de l’étude ont également admis que les résultats pourraient varier considérablement dans les mois à venir, car il reste à déterminer comment les rêves changent chez les personnes à mesure que le virus et la mort se font davantage sentir.

Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.