Le film ‘Spider-Man dans le Spider-Verse’ a été l’un des plus grands films d’animation de ces dernières années et a remporté un Oscar, donc une suite est déjà en préparation, qui devrait arriver en 2022, mais un commentaire récent Chris Miller, Le producteur de ce film nous a fait penser que le véritable méchant de ‘Spider-Man into the Spider-Verse’ semble être quelqu’un d’autre et pas celui que nous croyions tous.

‘Spider-Man dans le Spider-Verse’ est sorti 2018 et il nous a montré pour la première fois sur grand écran le soi-disant Spider-Verse, où plusieurs versions de ce héros sont réunies dans la même histoire, en plus de donner un plus grand coup de pouce au personnage de Miles Morales, qui n’a pas fini de s’accrocher au public, mais grâce à ce film, il a réussi à avoir une plus grande pertinence.

Grâce à un commentaire sur les réseaux sociaux, nous avons découvert que le véritable méchant de ‘Spider-Man into the Spider-Verse’ semble être quelqu’un d’autre, comme Chris Miller l’a fait savoir à travers un commentaire en plaisantant, depuis Sony Pictures Animation a publié une vidéo faisant la promotion de la bande originale de ce film et un utilisateur a joué une blague en affirmant qu’un personnage avec un sourire un peu étrange était “le vrai méchant dans l’univers de Miles”, à laquelle Chris Miller a simplement suivi la blague et a mentionné: “Il sourit parce qu’il sait.”

Il sourit parce qu’il sait … https://t.co/lOlwSTPxCB – Christopher Miller (@chrizmillr) 3 décembre 2020

La deuxième partie de “ Spider-Man into the Spider-Verse ” est actuellement en production et apparemment la pandémie de Covid-19 n’a pas ralenti les progrès, car les créateurs travaillent de chez eux et cela ne s’est pas arrêté, on s’attend donc à ce que le date de première de Octobre 2022.