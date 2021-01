Avec vous le trailer officiel et l’affiche de ‘Résident étranger’Comédie de science-fiction basée sur les bandes dessinées Dark Horse du même nom créées par Peter Hogan et Steve Parkhouse.

La bande dessinée et la série suivent un extraterrestre qui, après avoir survécu à un atterrissage brutal qui a détruit son navire, espère vivre incognito et tranquillement dans la paisible ville de Penitence, aux États-Unis, sous l’identité du Dr Harry Vanderspeigle ?? un médecin semi-retraité. Il a des pouvoirs extraterrestres empathiques et la capacité de masquer son apparence étrange à presque tout le monde, ce qui est un peu une salope quand il est recruté par le chef de la police locale pour l’aider à enquêter sur le meurtre du vrai médecin de Patience …

Alan Tudyk (‘Tucker & Dale Against Evil’) joue le rôle principal dans cette production Universal Content Productions, Dark Horse Entertainment et Amblin Television qui a Chris Sheridan, un scénariste chevronné sur ‘Family Guy’ comme principal chef de file créatif.

De son côté, David Dobkin, qui a déjà pris en charge les trois premiers épisodes de “ Into the Badlands ”, réalise un premier épisode -de dix au total- qui sera présenté en première aux États-Unis le 27 janvier, en Espagne le 15 janvier. Février également de la main de Syfy et via Universal +, un nouveau service qui réunira un large éventail de saisons complètes et de nouvelles premières nationales pour les clients de Movistar + en Espagne.

Et c’est qu’à partir du 20 janvier, les clients Movistar + pourront profiter de l’énorme catalogue de contenus sur Calle 13 et Syfy, au sein du menu série et regroupés sous la marque Universal +. Et plus tard, à partir du 22 février, ils pourront également faire de même depuis DreamWorks, la chaîne dédiée exclusivement au contenu pour les plus jeunes membres de la famille.

