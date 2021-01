Le mardi 26 janvier, Vice Press et Bottleneck Gallery publieront une série limitée d’affiches en édition limitée et de tirages d’art des monstres classiques d’Universal par l’artiste britannique Greg Staples. Staples est surtout connu pour son travail sur la bande dessinée britannique «2000AD», ainsi que sur le jeu de cartes à collectionner «Magic the Gathering».

“Les monstres universels classiques sont gravés sur moi depuis que je suis enfant, non seulement à cause de leur conception visuelle et de leur maquillage légendaires, mais parce qu’ils pourraient être considérés comme hors de ce monde”, a déclaré Staples. «Pour moi, c’est la forme la plus pure d’évasion, quelque chose qui ne pouvait tout simplement pas être fait à cette époque. J’ai décidé d’approcher ces illustrations un peu différemment, en optant pour essayer d’ajouter un peu de réalisme et ainsi capturer une petite partie des personnages si joliment. interprété par Boris Karloff et Bela Lugosi. C’était vraiment un honneur. “

Travaillant en étroite collaboration avec Universal, cette série commence par les magnifiques peintures de Bela Lugosi et Boris Karloff dans leurs rôles uniques de Drcula et Frankenstein. Les deux versions (avec expédition dans le monde entier) seront disponibles sur une affiche de film au prix de 45 livres (environ 45 £). 50 €) et une édition d’art pour 50 £ (environ 56 €) .Sa taille est de 60×90 cm, bien que des affiches plus petites avec des peintures originales de Greg Staples soient également disponibles.