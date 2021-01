Le directeur responsable de l’inauguration du DCEU n’a pas encore livré la version finale de Justice League à HBO Max dans les mois à venir. Cependant, il existe également un projet approuvé avec une autre plate-forme de streaming pour cette année, consistant en un film non pas sur les super-héros, mais sur les zombies et un vol extrêmement risqué. Armée des morts est le nouveau film de Zack Snyder qui sortira sur Netflix en 2021, et ces semaines ont vu la lumière de nouvelles images de l’équipe de voleurs téméraires qui ne permettront à rien (pas même aux morts-vivants) de s’interposer entre eux et leur butin juteux .

EW, en plus de partager les deux nouvelles images fixes du film que vous trouverez dans cet article, s’est entretenu avec Zack Snyder à propos de son premier long métrage en près de quatre ans (depuis son travail interrompu sur Justice League). Parmi ses déclarations, le réalisateur de 54 ans a évoqué Army of the Dead comme une production qui répondra aux attentes du public mais proposera également quelque chose d’inhabituel.

“C’est un film de braquage de zombies à part entière, poussé au maximum, donc c’est genre après genre d’une excellente manière”, a déclaré Snyder. Donc, vous vous attendez à un pur chaos de zombies, et vous l’obtenez à cent pour cent. Mais vous obtenez également ces personnages vraiment incroyables dans un voyage fantastique. Cela surprendra les gens qu’il y ait beaucoup de chaleur et d’émotion réelle avec ces grands personnages.

Selon l’argumentation, cette crise des morts-vivants découle d’un fléau libéré de la base militaire de la zone 51 au Nevada. Afin de contenir l’épidémie, le gouvernement américain décide de construire un mur autour de Las Vegas, laissant ses casinos abandonnés, exempts de joueurs et de tout l’attirail … bien que ses entrepôts continuent à abriter des millions de dollars. Par conséquent, un groupe de mercenaires se verra confier la tâche d’entrer dans la «cité du péché» et de sauver cet argent à tout prix.

Alors que Warner Bros avait initialement prévu de financer Army of the Dead, rien ne s’est finalement concrétisé car le studio «ne voulait pas dépenser autant d’argent pour un film de zombies». C’est alors que Netflix est intervenu et a apporté son soutien au projet de Zack Snyder, dont le budget a été estimé à 70 millions de dollars.

«Nous étions en réunion à [las oficinas de] Netflix et moi parlions de certains de ces scripts sur lesquels je travaillais », a déclaré le cinéaste à EW. «J’ai mentionné l’idée [al jefe de películas originales de Netflix, Scott Stuber] et il a dit: «C’est le film! Allez écrire ce film et faisons-le. Je me suis dit: “Quoi, tu veux dire maintenant?” Et il m’a dit: «Écris-le demain et on le tournera dans une semaine».

Le tournage de Army of the Dead – soutenu par un scénario co-écrit par Snyder, Shay Hatten et Joby Harold – a eu lieu dans la seconde moitié de 2019; le film est actuellement en post-production. Dans sa distribution, les noms de Dave Bautista (qui prétend avoir abandonné un rôle dans The Suicide Squad pour travailler sur ce projet de zombies), Ella Purnell, Garret Dillahunt et le mexicain Ana de la Reguera.

En août de l’année dernière, il a été annoncé que du matériel supplémentaire serait filmé pour supprimer les interventions de l’acteur. Chris D’Elia (accusé d’abus sexuel) et le remplacer par le comédien Tig Notaro.

«Nous avons pensé que c’était la bonne chose à faire. C’était la meilleure chose qui pouvait être faite non seulement pour la propriété, mais aussi pour le respect de l’humanité, des personnes et de la décence », a commenté Snyder. “En fin de compte, c’était un choix assez facile.”

Bien que prévu pour cette année, Army of the Dead n’a pas encore de date de sortie officielle.

armée des morts zack snyder



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre moi aussi. De préférence dans une salle de cinéma.