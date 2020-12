Bien que l’une des plaintes du troisième opus de Spider-Man, par Sam Raimi, il y a plus de dix ans, était l’inclusion de nombreux personnages, il semble que maintenant le monde ait oublié la controverse. L’excitation pour un nouveau film chargé de nouvelles inclusions et de divers arachnides est le thème le plus récurrent de la saison. Spider-man 3 promet d’inclure diverses stars d’antan comme l’eOctopus d’Alfred Molina et en ce sens même une affiche dudit film pourrait être source de sensation et d’agitation.

Tester une promotion (non officielle) réalisée par un artiste du réseau qui a imaginé ce que serait une première approche visuelle du multivers déchaîné que Marvel nous propose pour la prochaine aventure du wall-crawler. Non seulement les trois différents Spider-Man que nous avons rencontrés dans les films sont présentés sur l’affiche, mais les tentacules métalliques de Octopus d’Alfred Molina et quelques apparitions surprises sont également visibles. Découvrez ci-dessous.

L’image pourrait être divisée en trois sections que nous allons différencier ici. Il y a la partie des confirmations où l’on peut localiser le docteur Otto Octavius, le docteur Strange et le Spider-Man de Tom Holland. D’autre part, il y a la section des rumeurs où apparaîtrait l’apparition des autres arachnides joués par Tobey Maguire et Andrew Garfield. Et enfin, il y a la section des souhaits, où seraient situés les personnages de Venom et Daredevil.

Rappelez-vous qu’il y a quelques mois, il a été confirmé que le docteur Strange serait une partie importante du conflit dans ce film. C’était le premier aperçu que nous avions d’une approche du multivers. Cependant, nous n’avions jamais imaginé que c’était si profond et si prononcé, car les retours de Jamie Foxx en tant qu’Electro et d’Alfred Molina en tant qu’Octopus ont été annoncés plus tard.

Si les méchants d’autres franchises en dehors de Tom Holland, ils reviendraient, pourquoi pas les mêmes arachnides. C’est alors que des rumeurs ont commencé à circuler sur l’implication de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le projet. Et pas seulement eux, mais aussi le retour de Kirsten Dunst et de sa Mary Jane, ainsi que d’Emma Stone dans le rôle de Gwen Stacy.

Une fois la foire aux personnages déclenchée, les fans ont eu carte blanche en imaginant que Venom de Tom Hardy pourrait également être invité pour un petit passage du film. Et déjà en cours, Marvel Studios pourrait peut-être sauver Daredevil de la série Netflix, profitant du fait que les droits du personnage sont revenus dans la maison des idées.

Pour l’instant, Spider-Man 3, dont le titre définitif n’a pas encore été annoncé, est en plein milieu de sa production dans les villes de New York et Vancouver. Il est confirmé que dans ce film, nous verrons de nombreuses surprises, mais nous ne savons toujours pas combien et sous quelle forme. Nous ne pouvons qu’espérer que Marvel sait tisser la toile narrative du multivers, qui devrait commencer le mois prochain avec le lancement de la série WandaVision sur Disney Plus.

