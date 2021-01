L’éditeur de Kodansha a annoncé mardi que le manga L’attaque des Titans (Shingeki no Kyojin), écrit et illustré par Hajime Isayama, conclura sa sérialisation dans le numéro de mai du Bessatsu Shōnen Magazine, dont la sortie est prévue le 9 avril au Japon. En attendant, le 34e volume de compilation du manga, qui sera le dernier de l’œuvre, sera publié le 9 juin.

Compte tenu de sa publication mensuelle, cela indiquerait que le manga n’a que quatre chapitres d’avance, c’est-à-dire que Attack on Titan se terminerait avec un total de 139 chapitres. Le chapitre 136 devrait être publié samedi prochain, le 9 janvier.

«Je dis depuis huit ans que je finirais [Attack on Titan] dans trois ans, et enfin, il semble que je vais le terminer. Il a fallu beaucoup de temps pour arriver, mais j’espère qu’ils continueront avec moi jusqu’à la fin.

L’équipe éditoriale ne m’a jamais pressé de terminer la série, mais on m’a continuellement demandé «quand cela se terminera-t-il? Merci de m’attendre.

Je ferai de mon mieux jusqu’à la dernière page pour que vous soyez satisfait de ce que vous avez lu ». Hajime isayama

L’éditeur japonais a également anticipé que plusieurs projets sont en cours de préparation dans le cadre de la conclusion du manga. Plus de détails seront publiés prochainement.

L’histoire d’Attack on Titan nous transporte dans un monde dystopique où il y a de nombreuses années, l’humanité était au bord de l’extinction après l’apparition des “Titans”, des créatures géantes qui ont dévasté des villes entières et dévoré toutes les personnes qu’elles ont trouvées. son pas. Les humains ont réussi à survivre dans une ville fortifiée avec de hauts murs, qui est le dernier bastion de la civilisation, mais leur paix relative est interrompue par une chaîne d’événements tragiques qui révéleront la véritable origine et le but des Titans.

Le manga de Hajime Isayama a commencé la sérialisation le 9 septembre 2009 sur les pages du magazine Bessatsu Shōnen. Panini Manga publie le travail au Mexique, tandis que les utilisateurs Premium Crunchyroll peuvent lire les nouveaux chapitres du manga en ligne simultanément avec le Japon. L’œuvre a plus de 100 millions d’exemplaires en circulation dans le monde.

La franchise a inspiré de nombreuses retombées dans le monde des mangas, des romans légers, des films d’action en direct et, bien sûr, une adaptation animée réussie avec quatre saisons – dont la dernière est actuellement à l’antenne – et quatre films de compilation. Attack on Titan: The Final Season a été créée le 6 décembre et comprendra un total de 16 épisodes. La production fait face à un changement de studio, passant de Wit Studio à MAPPA (Jujutsu Kaisen).

L’anime Attack on Titan est disponible avec des sous-titres espagnols sur Crunchyroll et sur Funimation – pour le Mexique et le Brésil – en langue originale et avec doublage latin.

