Movistar + présente la bande-annonce officielle de ‘Dis-moi qui je suis’, l’ambitieuse adaptation télévisée du roman acclamé de Julia Navarro.

Une production de Movistar +, Telemundo International Studios et DLO Producciones que la plateforme espagnole diffusera en première le vendredi 4 décembre avec un double épisode, avec un nouvel épisode tous les vendredis jusqu’à ce qu’un total de neuf soit terminé (d’environ 50 minutes chacun).

UPDAIT (24 décembre): Movistar + fête la nouvelle année en proposant la série complète à partir du vendredi 1er janvier 2021.

La série est un voyage passionnant à travers le XXe siècle et ses événements historiques les plus pertinents à travers la vie d’Amelia Garayoa, une femme pleine de contradictions qui commet des erreurs qui ne payent jamais et finissent par souffrir dans sa propre chair du fléau impitoyable. du nazisme et de la dictature soviétique. Aux côtés d’une vaste galerie de personnages dans l’aventure de vivre intensément un siècle, de l’Espagne républicaine à la chute du mur de Berlin.

La gagnante de Goya, Irene Escolar, donne vie à Amelia Garayoa, à la tête d’un casting complété par les noms d’Oriol Pla (Pierre), Pablo Derqui (Santiago) et des acteurs internationaux Pierre Kiwitt (Max), Will Keen (Albert James ), Maria Pia Calzone (Carla) et Stefan Weinert (Jurgens).

‘Dis-moi qui je suis’ est créé par Jos Manuel Lorenzo, réalisé par Eduard Corts (“ The Pelayos ”) et écrit par Piti Espaol, avec Domingo Corral (Movistar +), Marcos Santana (Telemundo International Studios) et Jos Manuel Lorenzo (DLO Producciones) en tant que producteurs exécutifs .

La série, considérée comme la première grande production internationale de Movistar +, et dont la première mondiale a eu lieu au dernier Festival international du film de Saint-Sébastien, est garantie d’être distribuée dans des pays comme les États-Unis, la Norvège, le Danemark et la Finlande, entre autres.

