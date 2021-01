Il a été confirmé cette semaine que les acteurs Rami Malek et Zoe Saldana participeront au nouveau film de Margot Robbie, mais malheureusement pour les fans des films DC et Marvel, ce n’est pas une nouvelle adaptation des bandes dessinées mais une production qui reste encore un mystère.

Selon les informations de Deadline, en plus d’embaucher les protagonistes de ‘Bohemian Rhapsody’ et ‘Guardians of the Galaxy’, Christian Bale (‘The Dark Knight’) et John David Washington (‘Tenet’) participeront également au projet, sous la direction de David O. Russell, le responsable de «American Hustle», «Joy», «The Figther» et le gagnant de l’Oscar du meilleur film, «Silver Linings Playbook».

La même source indique que le long métrage est déjà en développement, mais l’intrigue créée par Russell lui-même n’a pas encore été révélée, mais que se passe-t-il s’ils sont confirmés, ce sont ses producteurs, qui seront: Arnon Milchan de New Regency, Matthew Budman et Anthony Katagas.

Bien que Rami Malek et Zoe Saldana aient été embauchés dans le nouveau film de Margot Robbie, chacun des membres de la distribution a un projet nouveau ou à venir en plein développement, par exemple Malek attend la sortie de “ No Time to Die ”, Le 25e film de James Bond, qui a été retardé jusqu’au 2 avril 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, mais des sources proches de la production soulignent qu’il pourrait y avoir un autre retard jusqu’à l’automne de cette année.

Pour sa part, Saldana a terminé les enregistrements de «Avatar 2» où il jouera à nouveau Neytiri, à son tour Robbie attend également le lancement de ‘The Suicide Squad’ du réalisateur James Gunn, prévu pour le 6 août 2021, alors que Bale est déjà arrivé en Australie pour enregistrer ‘Thor: Love and Thunder’ où il incarnera le méchant de l’histoire, Gorr the God Butcher, enfin John David Washington jouera aux côtés de l’actrice Zendaya, ‘Malcom & Marie’ et qui sera disponible sur Netflix à partir du 5 février.