Olivia Cooke et Jonathan Pryce ont rejoint le casting de ‘Chevaux lents’, l’adaptation télévisée des deux romans de Mick Herron que nous connaissons en Espagne ‘Chevaux lents’ et ‘Lions morts’ merci à Ediciones Salamandra.

Gary Oldman dirigera son casting dans le rôle de Jackson Lamb, un espion brillant mais irascible qui a été transféré à la soi-disant Casa de la Cinaga, un dépotoir où des membres des services secrets britanniques qui ont commis une erreur, soit oublier un document dans un train, se perdre lors d’une tournée de surveillance ou devenir incertain à cause de l’alcool.

Une sorte de «purgatoire» dans lequel se retrouvent aussi les personnages qui seront interprétés par Kristin Scott Thomas, Jack Lowden et la précitée Olivia Cooke, fraîchement sortie du succès du très recommandé «Sound of Metal», et Jonathan Pryce, qui est lui-même ao nous pourrions voir dans les «histoires de boucle» non moins recommandées.

La production de ‘Chevaux lents’ Il a été repris à Londres après avoir dû être paralysé en mars dernier en raison du coronavirus. La série aura une première saison de douze épisodes divisés en deux parties: Ses six premiers épisodes se concentreront sur les événements survenus en ‘Chevaux lents’, et les six autres le feront dans leur continuation, ‘Lions morts’.

James Hawes (“ Raised by Wolves ”, “ Snowpiercer: Snowbreaker ”) réalisant les six premiers épisodes alors qu’en dépit d’être tourné consécutivement, il n’y a toujours pas de réalisateur affecté pour les six autres.

‘Chevaux lents’ est une production de See-Saw Films pour Apple TV + développée et écrite par “l’autre” Will Smith, l’ami d’Armando Iannucci avec qui il a collaboré sur “The Thick of It”, “Veep” ou “Avenue 5”. De leur côté, Graham Yost, Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Gail Mutrux et Douglas Urbanski seront les producteurs exécutifs.

Voici le synopsis officiel de ‘Chevaux lents’, le premier opus de la série multi-primée mettant en vedette Jackson Lamb qui se compose -pour l’instant- d’un total de sept épisodes …

Le royaume de l’irrévérencieux et sarcastique Jackson Lamb est à Londres et il s’appelle Casa de la Cinaga, un dépotoir où vont les membres des services secrets qui ont commis une erreur, qu’il s’agisse d’oublier un document dans un train, de se perdre dans un train. ronde de vigilance ou devenir peu fiable à cause de l’alcool. Ils sont appelés chevaux lents par leurs collègues, ils sont les cousins ​​pauvres de l’espionnage britannique, et ils partagent tous le désir de sortir de là à tout prix et de se remettre en action.

De ce groupe bizarre de hors-la-loi, le plus désabusé est River Cartwright, qui passe la journée à transcrire des conversations téléphoniques interceptées. Cependant, lorsqu’un jeune homme est kidnappé et que les auteurs menacent de le décapiter en direct sur Internet, River voit dans cet acte une opportunité de se racheter.

La victime est-elle qui il semble être? Et quelle relation les kidnappeurs entretiennent-ils avec ce journaliste en disgrâce sur lequel enquêtent les chevaux lents? Alors que la tique retentit qui nous rapproche de la date limite d’exécution, River découvre que chacun des personnes impliquées a des intérêts cachés, et si les chevaux lents ne se réveillent pas, l’écho du crime se répandra dans le monde entier.

P.S. Cette semaine, il a également été annoncé qu’Olivia Cooke, Emma D’Arcy et Matt Smith feraient partie de la distribution principale de ‘Maison du Dragon’, la préquelle de ‘Game of Thrones’. Pour la petite histoire.