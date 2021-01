Après une année conflictuelle et mouvementée, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences a décidé que cette année les Oscars 2021 se poursuivraient avec une nouvelle date, peu d’offres sur des films qui prolongeront leur période de participation jusqu’en février et de nombreuses prédictions d’experts et de fans sur les réseaux social. Ici, nous rassemblons tout ce que vous devez savoir pour vous rendre à la cérémonie avec toutes les informations en main.

Dates et changements

Depuis les mois précédents, les Oscars ont subi de nombreux changements en raison de la pandémie. Pour débuter la période de participation des films aspirant à ses 24 catégories, elle a été ouverte jusqu’en février, de sorte que les premières de début 2021 pourront également y participer.

En revanche, la nouvelle date fixée pour la cérémonie a été décidée pour le 25 avril 2021 Basé au Kodak Theatre de Los Angeles et selon les informations précédentes, le gala se déroulera en face à face avec l’espoir que d’ici là, les menaces de contagion auront considérablement diminué.

le les nominations seront annoncées le 15 mars.

Prédictions

Bien que l’on puisse penser que cette année il n’y a pas une grande offre de productions cinématographiques, la réalité est que la gentillesse du streaming et le changement de date imposé par l’académie ont permis à de nombreux films de concourir pour le prix le plus désiré à Hollywood dans le prochain Oscar 2021 et cela a déjà conduit à plusieurs prédictions.

Actuellement des films de réalisateurs tels que David Fincher, Aaron Sorkin. Chloé Zhao, Regina King, Spike Lee et même Paul Greengrass ont une place dans la course à l’Oscar. Nous vous présentons ici quels sont les candidats les plus importants.

Nomadland

Le deuxième film de Chloé Zhao est probablement le film le plus discuté de la saison des récompenses. La force de son histoire, sa beauté visuelle et la performance phare de Frances McDormand sont les aspects les plus célébrés et les éléments qui promettent d’être récompensés dans leurs catégories respectives. Vous pouvez lire la critique de Cinéma PREMIERE ici.

Le procès Chicago 7

Aaron Sorkin est revenu à la réalisation après Molly’s Game et l’a fait avec un scénario destiné à l’origine à être réalisé par Steven Spielberg. Bien sûr, l’histoire à mi-chemin du drame, de la politique et de l’événement historique était idéale pour Sorkin en raison de sa grande collection de dialogues, de discussions à huis clos et de débats en salle d’audience. Le résultat a été apprécié par les critiques, et leurs différents efforts porteront facilement leurs fruits lors des prochains Oscars. Vous pouvez maintenant le voir en ligne et lire notre critique ici.

Une nuit à Miami

Ceux qui étaient attentifs au Festival du film de Los Cabos ont eu l’occasion de voir en ligne les débuts de la réalisation de Regina King. En plus d’avoir démontré sa capacité d’actrice au cinéma dans des films comme If the Colony parlait, ou à la télévision avec The Leftovers et Watchmen, toutes productions pour lesquelles elle a été reconnue, elle montre désormais aussi une bonne impulsion dans le domaine de la réalisation. Une nuit à Miami est l’adaptation du théâtre d’une histoire qui s’est déroulée en une seule matinée qui imagine la rencontre dans une chambre d’hôtel de quatre icônes et dirigeants de la communauté afro-américaine en février 1964. Lire ce qu’il en pensait Cinéma PREMIERE dans ce lien.

Mank

Le retour de David Fincher après six ans d’absence est un souvenir dans le temps du moment où le co-scénariste de Citizen Kane a monté un film aussi mythique. Avec une photographie en noir et blanc, un montage qui rappelle la structure du film de Welles et même une conception sonore qui évoque le cinéma des années 1930, c’est un film qui sera sans aucun doute bien accueilli par les membres de l’Académie. . David Fincher sera-t-il enfin reconnu comme meilleur réalisateur? Lisez notre critique ici.

Autres films avec probabilités:

oscars 2021 pronostics Oscars 2021 oscar awards



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.