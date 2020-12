Dans le cadre du 25e anniversaire de la saga du jeu vidéo Metal Gear, en août 2012, son créateur Hideo Kojima a annoncé qu’une adaptation cinématographique serait développée sous les auspices de Sony Pictures. Bien que les caméras n’aient pas commencé à tourner au cours des huit dernières années, le cinéaste Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island) occupe le poste de directeur depuis 2014 et a offert des mises à jour sporadiques sur le scénario par la suite. Cette semaine, en revanche, le projet a franchi une étape extrêmement significative en signant le célèbre Oscar Isaac dans le rôle de Solid Snake.

Des sources de Deadline ont affirmé ce vendredi que, dans le prochain film Sony, l’acteur guatémaltèque incarnerait le personnage imposant des jeux vidéo développés par Konami, présent dans la franchise depuis son tout premier opus (Metal Gear, 1987).

Selon le récit original, Solid Snake est un ancien espion américain, mercenaire et soldat des opérations spatiales, polyglotte et doté d’un énorme intellect. Né du projet “Les Enfants Terribles”, Solid est le clone d’un militaire légendaire, avec pour mission de neutraliser une organisation terroriste et de désarmer le char bipède “Metal Gear”, composé d’armes nucléaires.

Ce personnage est le protagoniste de Metal Gear Solid (1998), le troisième titre de la saga et le premier à être sorti sur PlayStation, associé à être décrit comme l’un des jeux vidéo les plus importants de l’histoire, en partie pour avoir popularisé le sous-genre furtif. . Sa future adaptation cinématographique est produite par Avi Arad (Spider-Man: A New Universe) et écrit par Derek Connolly (Jurassic World: Le Royaume déchu).

En 2018, Jordan Vogt-Roberts garanti que le film comportera des éléments rares et “surnaturels”, tout comme la franchise de jeux vidéo.

«Vous connaissez la beauté de Metal Gear Solid, et la raison pour laquelle je donne beaucoup de crédit à nos producteurs et au studio, c’est parce que je leur ai dit d’accepter le fait que c’est quelque chose de bizarre, que la série a des éléments surnaturels, ainsi que l’horreur », a déclaré le réalisateur. “Il y a des choses étranges et des particularités japonaises qui sont partout dans ce monde sérieux et qui doivent être préservées pour être quelque chose d’unique, quelque chose que personne d’autre n’a fait.”

Avant de se mettre à la place de Solid Snake, on verra Oscar Isaac dans Dune, un film épique de Warner Bros. qui sera présenté en première simultanément dans les salles et en streaming.

