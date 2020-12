Le voyage d’Eren Jaeger touche à sa fin. Ce lundi 7 décembre, la dernière saison de L’attaque des Titans (Shingeki no Kyojin) à la télévision japonaise, mais où peut-on voir des anime au Mexique et dans le reste de l’Amérique latine? Heureusement pour les amoureux du travail de Hajime Isayama, nous aurons une diffusion simultanée de chacun de ses nouveaux épisodes légalement.

Il est important de prendre en compte que, étant donné le grand décalage horaire avec le Japon, le premier épisode peut être vu en Amérique latine ce Dimanche 6 décembre. Sans plus tarder, nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur les plateformes qui diffuseront la série dans notre région.

Crunchyroll

Crunchyroll reprendra la diffusion simultanée de Attack on Titan: Final Season pour tous les pays d’Amérique latine. Cela signifie que les utilisateurs Premium pourront profiter des nouveaux chapitres sous-titrés en espagnol, à la fois sur la plateforme et dans l’application mobile, quelques heures seulement après leur diffusion originale au Japon.

Les épisodes seront ajoutés à votre catalogue tous les dimanches à 12 h 45, heure du Pacifique (14 h 45, heure du Mexique central).

Les plans d’abonnement de Crunchyroll sont les suivants:

Ventilateur

Accédez au catalogue complet sans publicité de Crunchyroll, y compris toutes les émissions simultanées multi-séries en ondes. Au Mexique, ce niveau a un coût de 99 pesos par mois et peut également être acheté dans le cadre d’un plan trimestriel ou annuel.

Méga fan

Le niveau Mega Fan ajoute la possibilité de regarder vos séries et films hors ligne et donne accès à votre compte jusqu’à quatre connexions simultanément. Au Mexique, ce niveau a un coût de 125 pesos par mois et peut également être contracté dans le cadre d’un plan annuel.

En prime, les deux niveaux d’abonnement permettent aux utilisateurs de lire de nouveaux chapitres du manga Attack on Titan en anglais en même temps que sa sortie en japonais.

Vous pouvez contracter votre abonnement avec des cartes bancaires (Visa et Mastercard) ou via Paypal. Pour connaître le prix des plans dans votre devise locale, visitez le lien suivant.

Mode libre

Crunchyroll vous permettra également de profiter d’Attack on Titan: Final Season légalement et gratuitement. Bien sûr, vous devrez attendre une semaine après sa première pour les voir sur la plateforme et voir quelques publicités dans le processus. Là, vous pouvez également rattraper ou revivre les trois saisons précédentes sans frais. Tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire en tant qu’utilisateur sur Crunchyroll, et le tour est joué!

Inscrivez-vous à Crunchyroll ICI.

Funimation (Mexique et Brésil uniquement)

Funimation est finalement arrivé au Mexique et au Brésil le 18 novembre, juste à temps pour la première d’Attack on Titan. En plus de la diffusion simultanée avec sous-titres espagnols pour la série, le service de streaming offrira à ses abonnés un simuldub de la dernière saison, c’est-à-dire que les nouveaux chapitres de l’anime recevront un doublage en espagnol et en portugais quelques semaines après sa diffusion originale. .

Les chapitres diffusés simultanément seront diffusés à 12 h 45, heure du Pacifique (14 h 45, heure du Mexique central). Funimation fera une émission spéciale sur sa chaîne YouTube ce samedi avec le casting de voix en espagnol d’Attack on Titan, où l’on s’attend à ce qu’ils révèlent plus d’informations sur la première des chapitres avec simuldub.

Les plans Funimation ont les prix suivants pour le Mexique:

Prime: 99 pesos par mois.Premium Plus: 990 pesos par an.

Les paiements peuvent être effectués via PayPal ou avec les cartes de crédit et de débit Visa, Mastercard et American Express. Pour le moment, Funimation n’est visible que depuis son site Web, des applications pour iOS et Android seront bientôt lancées.

Les deux plans vous donnent accès au catalogue complet de Funimation sans publicités, ainsi qu’à tous ses doublages exclusifs en espagnol, y compris la première saison d’Attack on Titan. Le doublage de la deuxième saison sera ajouté au catalogue en décembre et le doublage des deux parties de la troisième saison arrivera en janvier.

Mode libre

De même, Funimation vous permet de profiter gratuitement de tous les épisodes précédents d’Attack on Titan avec certaines publicités, même si vous n’aurez pas accès aux chapitres doublés. Il vous suffit de vous inscrire sur la plateforme. Pour le moment, il n’a pas été précisé si les épisodes de la dernière saison seront également disponibles pour les utilisateurs gratuits d’une manière similaire à ce qui se passe sur Crunchyroll.

Inscrivez-vous à Funimation ICI.

De quoi parle Attack on Titan?

L’histoire nous transporte dans un monde dystopique où il y a de nombreuses années, l’humanité était au bord de l’extinction après l’apparition des «Titans», des créatures géantes qui ont dévasté des villes entières et dévoré toutes les personnes qu’elles rencontraient. Les humains ont réussi à survivre dans une ville fortifiée avec de hauts murs, qui est le dernier bastion de la civilisation. Mais leur paix relative est interrompue par une chaîne d’événements tragiques qui révéleront la véritable origine et le but des Titans.

Le manga écrit et illustré par Hajime Isayama a commencé la sérialisation sur les pages du magazine Bessatsu Shōnen de Kodansha Publishing en septembre 2009 et compte 134 chapitres à ce jour. Panini Manga publie les volumes de compilation de l’œuvre au Mexique. La franchise a inspiré des retombées dans le monde des mangas, des romans légers, des films d’action en direct et, bien sûr, une adaptation animée réussie avec trois saisons et quatre films de compilation.

Êtes-vous prêt pour Attack on Titan: Final Season?

