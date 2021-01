Il Le 6 mars aura lieu l’événement par excellence du cinéma espagnol, les Goya 2021 Awards, un gala très différent de tous les précédents puisqu’il sera très marqué par la pandémie de coronavirus. Pas de foule pour voir les artistes, les masques comme élément fondamental, les couvre-feux … etc. Mais l’excitation du gala restera intacte et pourra être suivie en direct.

Pour mieux suivre cet événement, il convient d’être à jour et d’avoir vu les films nominés, même si avec le 2020 que nous avons vécu, aller au cinéma a été un peu compliqué. ¿Les films nominés peuvent-ils encore être vus? Bien sûr! La plupart des titres nominés par Goya sont disponibles sur les plateformes de streaming les plus populaires.

Alors on te dit quels films pouvez-vous regarder de chez vous et sur quelle plateforme:

Netflix

-Adu

-Des origines secrètes

-Je ne suis plus là

Vidéo Amazon Prime

-Un pour tous

-Des histoires malheureuses

-La poule Turuleca

Movistar +

-Le mariage de Rosa

-Un monde normal

-Un pour tous

-L’officier et l’espion

Rakuten

-Le mariage de Rosa

-Un monde normal

-Un pour tous

-Le plan

-L’officier et l’espion

‘Explose explose’, ‘Akelarre’, ‘The girls’, ‘You will not kill’, ‘Failling’, ‘Sentimental’, ‘Baby’, ‘L’été dans lequel nous vivons’ et ‘L’année de la découverte’ débarquera bientôt sur plusieurs plateformes, vous pouvez donc commencer à préparer un marathon cinématographique à partir de maintenant et rattraper le mois de mars.