L’acteur et ancien lutteur de la WWE, Dwayne Johnson a un grand nombre de productions sur le pas de la porte, certaines déjà enregistrées et d’autres en attente de commencer la production, l’une d’elles est une nouvelle tranche de Jumanji, franchises que sa réinvention a été l’une des plus favorables, mais apparemment ce nouvel opus pourrait amener l’un des plus grands amis de “The Rock”, puisqu’il recherche Ryan Reynolds pour participer à ‘Jumanji 4’ .

Ryan Reynolds est l’un des acteurs avec le plus grand nombre d’amis à Hollywood, y compris Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal, mais c’est aussi parmi eux Dwayne Johnson, avec qui vous avez déjà travaillé, car ils ont participé à ‘Fast & Furious: Hobbs & Shaw’, en plus de ‘Avis rouge’ pour Netflix, où ils ont également travaillé avec Gal Gadot.

Selon les informations de Daniel Richtman, ils cherchent à avoir une participation Ryan Reynolds dans ‘Jumanji 4’ Et bien qu’il n’aura pas un rôle important, on s’attend à ce qu’il ait un camée, quelque chose qui chercherait à surprendre les téléspectateurs, mais jusqu’à présent, il est en cours de négociation pour sa participation éventuelle, car le programme de Reynolds est très chargé.

Le prochain épisode de Jumanji est déjà en développement, mais l’intrigue possible est inconnue, mais il a été révélé que l’acteur Dwayne Johnson demande une augmentation très substantielle de son salaire, qui pourrait égaler le salaire de Robert Downey Jr dans ‘Avengers: Endgame’, ce qui pourrait rendre difficile pour cette star de revenir au prochain film de cette saga.

De son côté, Ryan Reynolds attend la première «Free Guy», Étant donné que la pandémie de coronavirus n’a pas permis à cette méga production d’atteindre les salles et il n’est pas prévu de la mettre en streaming.