Beaucoup d’informations ont émergé concernant la troisième tranche de Homme araignée dans l’univers cinématographique Marvel, depuis qu’il a été question du retour de Tobey Maguire et d’Andrew Garfield dans leurs rôles d’arachnide, ainsi que de plusieurs méchants, mais ce jour-là, des informations ont émergé sur l’apparition possible Charle Cox comme Daredevil dans ce film et à la suite de cette rumeur, Kingpin était une tendance sur les réseaux sociaux, alors que les fans demandent le retour de Vincent D’Onofrio en tant que Wilson Fisk.

La série «Daredevil» Netflix a été l’un des plus importants du genre des super-héros et nous a présenté une version beaucoup plus brute et réaliste de Pivot central, qui a été joué par l’acteur Vincent D’Onofrio, qui a déclaré ouvertement qu’il était prêt à reprendre son rôle à l’avenir si Marvel le souhaite, ce qui a excité les fans.

Ce jour-là, la nouvelle a été publiée que Daredevil pourrait avoir un intérêt dans ‘Spider-Man 3’, donc Kingpin était une tendance sur les réseaux sociaux, puisque beaucoup ont demandé que ce grand méchant fasse également partie du film, puisque Spider-Man n’a jamais été vu face à cet antagoniste dans aucun film.

#Daredevil est de retour, mais vous savez que nous avons vraiment besoin de Kingpin pour revenir! L’une des performances les plus patrons de tous les films ou émissions de télévision pic.twitter.com/ajdNpDWLBM – Dan Niles (@DanNilesWrestle) 9 décembre 2020

Jusqu’à présent, l’arrivée de Daredevil à ‘Spider-Man 3’, ce qui semble un peu compliqué, puisque tout indique que Marvel et Sony chercheront à se concentrer sur les versions de “Spidey”, car cette livraison serait l’une des plus complexes compte tenu de l’ampleur des personnages présentés, donc en ajouter serait peut-être contre-productif pour la franchise et cherche peut-être à présenter les héros de Netflix dans d’autres versements.