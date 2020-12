Une fois qu’il a été officiellement confirmé qu’il est en développement, les rumeurs sur la suite du film sont à l’ordre du jour, la plus récente étant que Knuckles apparaîtrait dans “ Sonic the Hedgehog 2 ”.

Knuckles the Echidna est l’un des personnages de soutien les plus populaires de la franchise.

Considérant quoi Le réalisateur Jeff Fowler a déjà dit et que Tails apparaît dans la scène post-crédits du premier filmIl est naturel de penser que la possibilité d’apparaître plus de personnages est une réalité.

Selon les médias américains, alors que beaucoup auraient supposé que Knuckles n’aurait qu’un seul camée, tout comme Tails, il a en fait un rôle plus important dans la suite que cela.

Selon le site, qui a déjà évoqué ces rumeurs, Knuckles apparaîtrait dans “ Sonic the Hedgehog 2 ” à peu près de la même manière que son homologue de jeu vidéo et pourra glisser et escalader les murs.

«Pour ce premier film, nous regardions juste le jeu de 1991 et voyions où tout a commencé et gardons les choses simples, il s’agit simplement de Sonic et Robotnik et d’établir leur rivalité, car il n’y a pas une tonne de grands personnages dans l’univers de Sonic, mais le plus Il est important pour Sonic de s’installer et de raconter un peu l’histoire d’origine avec lui », a déclaré Fowler dans une interview lorsqu’on lui a demandé comment présenter d’autres personnages de Sonic.

Le premier film met en vedette Ben Schwartz comme la voix du hérisson principal, James Marsden comme Tom Wachowski, un policier qui se lie d’amitié avec Sonic; et Jim Carrey dans le rôle du Dr Robotnik, le méchant et scientifique classique de la franchise.

Pour le moment, la date de sortie de ‘Sonic the Hedgehog 2’ est le 8 avril 2022, donc il pourrait commencer la production très bientôt.