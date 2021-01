Sorti pendant la pandémie en 2020, la série documentaire Pain et cirque contaba con la conducción de Diego Luna en donde hablaba con personalidades destacadas del mundo del entretenimiento y la política mexicana, el célebre actor invita a la reflexión de temas como el calentamiento global, la despenalización del aborto, la legalización de la mariguana y hasta la pandemia du COVID-19[femininede la meilleure façon possible: accompagné d’un bon repas.

Malgré les défis liés à l’arrêt de la production pendant la pandémie de Covid-19, mais aussi en profitant de l’importance d’aborder ce sujet dans lequel Luna a eu une conversation avec Hugo Lopez Gattel, le programme a été bien accueilli par le public et il a été annoncé que la série connaîtra une nouvelle saison avec son format innovant: utiliser le rituel du partage de la nourriture comme un espace pour converser et recueillir différents points de vue.

Les conversations, animées par Diego Luna, amèneront un nouveau groupe de politiciens, d’activistes et de personnalités différentes à aborder des questions fondamentales d’intérêt universel dans les sociétés contemporaines, accompagnées de menus de chefs renommés du Mexique.

Bien que plus de détails sur Pain et cirque saison deux, le spectacle devrait avoir sa première cette année. Pour l’instant, vous pouvez voir la première saison en Vidéo Amazon Prime.

