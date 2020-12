Panini Manga Mexique a annoncé via ses réseaux sociaux une augmentation de prix échelonnée pour ses séries mangas régulières au cours de 2021. Dans certains titres, cette augmentation de 10 pesos se reflétera à partir de janvier, tandis que d’autres publications augmenteront de prix dans les mois suivants. La remarque la plus importante est que les volumes antérieurs à 2020 changeront également de prix pour la première fois.

Le communiqué invitait les collectionneurs à garder un œil sur toute l’actualité concernant les nouveaux prix sur leurs réseaux sociaux.

«Nous voulons vous informer officiellement que nos séries régulières augmenteront de 10 $ en 2021. Cette augmentation sera progressive: PAS toutes les séries augmenteront ces 10 $ à partir de janvier, certaines augmenteront au cours des mois suivants et pour la première fois, les volumes des séries avant 2020 (et surtout ceux qui ont dû être réimprimés) changeront de prix au cours de l’année prochaine, nous vous invitons donc à garder un œil sur les nouveaux prix via nos réseaux sociaux ». Panini Manga Mexique

Dans une note complémentaire, l ‘éditeur a rapporté qu’en raison de la réduction de ses «opérations logistiques» dans les semaines à venir, il a été déterminé que ses dernières publications de l’ année sont celles prévues pour le mercredi 9 décembre. Cependant, les magasins Panini continueront d’ouvrir et de fonctionner normalement conformément aux réglementations sanitaires de chaque État.

Les seuls titres de manga qui seront mis en vente au cours de la troisième semaine du mois (16 décembre) seront les éditions # 10 et # 11 de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ainsi que le dernier numéro de Food Wars!: Shokugeki no Sōma. L’éditeur reprendra ses lancements hebdomadaires dans les points de vente et sa boutique en ligne jusqu’au mercredi 20 janvier 2021.

Enfin, nous vous rappelons que Panini Manga a déjà annoncé ses trois premières licences pour l’année prochaine: Espion × Famille, Aimer Ru Darkness Oui Homme de tronçonneuse.

manga panini



Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE