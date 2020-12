L’éditorial Panini Manga a annoncé via les réseaux sociaux son troisième lancement pour l’année prochaine. Le manga acclamé Homme de tronçonneuse, écrit et illustré par Tatsuki Fujimoto (créateur de Fire Punch), arrivera au Mexique en février 2021. Chaque volume de compilation coûtera 129 pesos et sera mis en vente tous les deux mois.

Le synopsis officiel de l’éditeur japonais Shūeisha se lit comme suit:

“Tout est dans le nom! La vie de pauvreté de Denji change à jamais quand il fusionne avec son chien de compagnie Pochita! Maintenant, il vit dans la grande ville et est un chasseur de démons officiel. Mais il a beaucoup à apprendre sur son nouveau métier et les pouvoirs de la tronçonneuse! “

Chainsaw Man a commencé sa sérialisation le 3 décembre 2018 dans les pages du magazine Weekly Shōnen Jump. Le travail de Tatsuki Fujimoto s’est classé quatrième dans la catégorie masculine du Kono Manga ga Sugoi! 2020 et a été nominé pour des distinctions prestigieuses telles que le Manga Taishō, le Tsugi ni Kuru Manga Award et le Shogakukan Manga Award. Début novembre, il a été annoncé que le manga entrait dans sa «phase finale».

Chainsaw Man a actuellement neuf volumes de compilation au format tankōbon et a dépassé en octobre dernier 4,2 millions d’exemplaires en circulation au Japon. Ils peuvent lire les trois premiers chapitres et suivre les simulreases légalement et gratuitement dans l’application Manga Plus.

Ce titre rejoint les deux annonces précédentes de Panini Manga pour 2021: Espion × Famille et la suite Aimer Ru Darkness. Il faut rappeler que l’éditeur publie également Fire Punch de Tatsuki Fujimoto dans notre pays.

