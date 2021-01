Netflix a publié le premier trailer de la nouvelle série d’Alex Pina et Esther Martnez Lobato,‘Ciel rouge’. Les créateurs du hit ‘La casa de papel’ reviennent avec une nouvelle histoire de huit épisodes qui sera disponible sur la plateforme de streaming à partir du 19 mars prochain.

Pour reprendre les mots des créateurs: “Sky Rojo est l’histoire d’une chasse, celle de trois femmes fuyant le proxénète qui les a extorquées. L’adrénaline dans une sorte de persécution constante, où six personnages charismatiques agissent sans relâche. Et en dessous d’eux, Nous montrons l’impunité, l’ambiguïté et la réalité brutale de la prostitution, les portraits psychologiques de ceux des deux côtés de l’échelle, un cheval de Troie qui éclate à l’écran sous le couvert de l’hédonisme, de l’esthétique et de l’action. , mais là où se trouvent les profondeurs et les dilemmes obscurs qui feront osciller le spectateur dans cette même ambiguïté morale ».

En ce qui concerne le casting, il est composé d’Enric Auquer comme Christian, Lali Espsito comme Wendy, Asier Etxeandia comme Roméo, Yany Prado comme Gina, Miguel ngel Silvestre comme Moiss et Vernica Snchez comme Coral. L’histoire est celle de trois femmes qui entreprennent une fuite sauvage et délirante à la recherche de la liberté en échappant à un souteneur et à ses acolytes. Son plan: rester en vie encore cinq minutes.