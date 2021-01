2020 ne sera pas une année dans les mémoires pour de bonnes nouvelles. Nous ne savons pas non plus si 2021 sera meilleur, même si ce sera l’année où il sera publié ”Halloween tue‘, un nouvel opus de la saga mythique réalisé cette fois par David Gordon Green qui promet une autre nuit de terreur authentique à Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) et à sa famille. Selon Green lui-même, ce sera une suite qui canalisera les problèmes de courant rayonnant:

“Ce film parle de la peur de la communauté, de la paranoïa, de la désinformation et de la panique de la foule”, a déclaré Green. “C’est un excellent film de genre pop-corn. Ce n’est pas vraiment une sorte de déclaration, mais c’est bizarre comment les choses s’alignent. Ce ne pourrait pas être un moment plus intéressant pour sortir un film comme celui-ci.”

Dans la suite, Haddonfield Memorial Hospital revient sur les lieux avec Anthony Michael Halllisto pour jouer Tommy Doyle, un personnage qui est apparu pour la première fois dans le film original “ Halloween ” en tant que l’un des enfants dont Laurie Strode s’occupait. La version adulte du personnage était auparavant jouée par Paul Rudd dans «The Curse of Michael Myers», le sixième film de la série. Cependant, le nouvel univers d’Halloween évite ces suites, car le film de 2018 a repris le récit directement après le film original de 1978.

Nancy Stephens revient également en tant qu’infirmière Marion avec Robert Longstreet en tant que Lonnie Elam et Kyle Richards en tant que Lindsey Wallace, reprenant le rôle qu’elle avait déjà dans le film original. Il a également été annoncé précédemment que le réalisateur et compositeur du premier ‘Halloween’, John Carpenter, a composé la musique pour les deux ‘Halloween tue‘à partir de’ Halloween Ends ‘, qui suivra un an plus tard, le 14 octobre 2022.

Les deux films sont basés sur les personnages créés par John Carpenter et Debra Hill, avec la production de Malek Akkad, Jason Blum et Bill Block. Carpenter, Green, Curtis, Danny McBride et Ryan Freimann sont les produits exécutifs.

Nous parlons d’un nouvel épisode de la saga après ‘Halloween night’ (2018), un film qui a été un succès complet tant pour la critique que pour le public, rapportant plus de 250 millions de dollars au box-office mondial, ce qui en a fait le film du sous-genre de film d’horreur slasher le plus rentable de l’histoire.

Avec une première prévue le 15 octobre 2021, je vous laisse enfin avec une nouvelle image du maniaque courtoisie d’Empire: