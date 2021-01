Ces derniers jours, les internautes ont réagi de manière virale, partageant une chaîne contre les termes de WhatsApp, qui ont été récemment renouvelés (amenant de nombreux utilisateurs à se tourner vers des alternatives telles que Telegram). Aussi, la réalité est que l’envoi de ce message à vos contacts ne vous dispense pas de respecter les exigences énoncées dans les conditions d’utilisation.

Un paragraphe est également en cours de diffusion dans lequel Facebook est accusé de vouloir utiliser nos images sans notre autorisation, arguant même que ces informations pourraient être utilisées dans des poursuites judiciaires contre nous.

Voici à quoi ressemble le message lié à WhatsApp (via La Voz de Michoacán):

Cette fausse chaîne circule sur WhatsApp.

Celui qui parle du réseau social de Mark Zuckerberg partage les mêmes caractéristiques et est une copie presque exacte du texte précédent, à la seule exception que toutes les mentions du service de messagerie instantanée sont remplacées par le nom «Facebook».

Pourquoi est-ce inutile?

Pour commencer, regardez simplement comment les deux paragraphes sont écrits. Une erreur courante dans ce type de tromperie est que ceux qui les partagent négligent un aspect essentiel lorsqu’il s’agit de partager des informations importantes: l’orthographe. Il serait très étrange qu’une déclaration formelle contienne autant (en fait, autant) de points d’exclamation et de majuscules. D’ailleurs, bien sûr, rien qu’en voyant “Whatsapp” nous devons nous rendre compte que quelque chose ne va pas.

Puis viennent les dates. Il peut être important de préciser que, si les termes sont lus attentivement, il est connu pour souligner que l’ensemble de règles mis à jour entre en vigueur le 8 février. Cependant, cette lettre ne dit que «demain, la nouvelle règle commence». Quand est “demain”? Cela ne semble pas du tout convaincant.

Les chaînes de partage ne modifient ni ne bloquent l’effet des conditions d’utilisation de WhatsApp.

Un autre aspect à souligner est l’évidence: il est logique que si un message est réel, ceux qui l’ont écrit ne perdront pas de temps à clarifier “CECI EST REEL” (cela ressemble à quelque chose que Homer Thomp ferait … désolé, Simpson).

Enfin, il convient de noter que cette chaîne contre les termes de WhatsApp et Facebook est inutile car ce que vous écrivez dans l’application ballon vert est complètement crypté (via) et ils s’en moquent si vous autorisez (ou non) quelque chose que vous n’autorisez pas. affecte le moins. De plus, les données collectées le sont uniquement à des fins publicitaires, mais ce n’est pas non plus un problème.

N’oubliez pas de ne pas soutenir la croissance de la désinformation.

